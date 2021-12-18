Горы "курят": Красную Поляну окутала потрясающая дымка

Красную Поляну окутала потрясающая дымка
Фото: Олег УМАРОВ
Завораживающая дымка окутала горы Красной Поляны. Белые потоки, словно водопады, мерно текут по склонам. А заснеженные вершины «прячутся» за полотном, сливаясь с небом – здесь едва виден горизонт
Заснеженные вершины "прячутся" за потоками белых "водопадов"
Фото: Олег УМАРОВ
Смотря на таинственную картину, с улыбкой задумываешься – неужели горы закурили?
Завораживающая картина в горах Красной Поляны
Фото: Олег УМАРОВ
Завораживающую картину дополняет пасмурная погода. А при взгляде на пейзаж будто на мгновение останавливается время – «сонные» потоки гипнотизируют…
«Водопады», окутавшие вершины, будто выполняют миссию зимы. Любование снегом, который так и не «посещает» Юг, восполняет картины белой дымки
Горы Красной Поляны окутало белой пеленой
Фото: Олег УМАРОВ
Потоки стекают и в горах Новороссийска. Необъятная «борода» опустилась здесь на Маркотхский хребет