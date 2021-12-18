Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 декабря 2021 6:28

Горы "курят": Красную Поляну окутала потрясающая дымка

Вершины скрылись в потоках белых «водопадов»
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Красную Поляну окутала потрясающая дымка

Красную Поляну окутала потрясающая дымка

Фото: Олег УМАРОВ

Завораживающая дымка окутала горы Красной Поляны. Белые потоки, словно водопады, мерно текут по склонам. А заснеженные вершины «прячутся» за полотном, сливаясь с небом – здесь едва виден горизонт

Заснеженные вершины "прячутся" за потоками белых "водопадов"

Заснеженные вершины "прячутся" за потоками белых "водопадов"

Фото: Олег УМАРОВ

Смотря на таинственную картину, с улыбкой задумываешься – неужели горы закурили?

Завораживающая картина в горах Красной Поляны

Завораживающая картина в горах Красной Поляны

Фото: Олег УМАРОВ

Завораживающую картину дополняет пасмурная погода. А при взгляде на пейзаж будто на мгновение останавливается время – «сонные» потоки гипнотизируют…

«Водопады», окутавшие вершины, будто выполняют миссию зимы. Любование снегом, который так и не «посещает» Юг, восполняет картины белой дымки

Горы Красной Поляны окутало белой пеленой

Горы Красной Поляны окутало белой пеленой

Фото: Олег УМАРОВ

Потоки стекают и в горах Новороссийска. Необъятная «борода» опустилась здесь на Маркотхский хребет

СочиИнтересное