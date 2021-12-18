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Общество18 декабря 2021 17:40

Бывший вице-премьер Крыма Серов задержан на Кубани

Его разыскивали с 2019 года
Светлана ОВДЕЙ
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Владимир Серов

Владимир Серов

В Краснодарском крае задержали бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова. Он находился в розыске с апреля 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что Владимира Серова везут в Ростов-на-Дону. В ближайшее время его доставят на полуостров.

Напомним, весной 2019 года стало известно о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ «Предложение посредничества во взяточничестве» и объявлении Владимира Серова в розыск.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, расследование могло относиться к периоду, когда чиновник руководил администрацией Судака.

Владимир Серов находился в должности вице-премьера полуострова и руководил сферами транспорта, ЖКХ и энергетики с июля 2017-го по март 2018 года. Прежде он занимал пост главы администрации Судака.

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