Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 декабря 2021 года: за сутки в регионе от осложнений скончались 24 пациента

За сутки в регионе скончались 24 пациента Фото: Олег УКЛАДОВ

В Краснодарском крае улучшилась динамика смертности от COVID-19. Если еще месяц назад в регионе регистрировали порядка 40 и более пациентов, скончавшихся от осложнений, то за последнюю неделю число достигало показателя в два раза меньше.

За сутки в Краснодарском крае выявили 749 новых случаев заражения коронавирусом – наибольший прирост ежедневно фиксируется в Краснодаре. А самому младшему пациенту среди 79 заболевших детей 1 месяц. Подчеркивается, что нового штамма COVID-19 «омикрон» на Кубани нет.

– Управлением Роспотребнадзора региона проводится контроль за циркуляцией коронавируса, в том числе и нового штамма «омикрон», отправляются пробы на секвенирование. В регионе нет случаев заражения новым штаммом, – рассказала на брифинге специалист-эксперт отдела эпиднадзора ведомства Татьяна Межевая.

Тем временем полностью план по обязательной вакцинации от COVID-19 выполнили в 10 категориях. Всего в регионе привились более 2,7 миллиона жителей. А повторную вакцинацию прошли уже свыше 310 тысяч человек.

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