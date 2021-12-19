Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 декабря 2021 года: за сутки в регионе от осложнений скончались 24 пациента

За сутки в регионе скончались 24 пациента Фото: Олег УКЛАДОВ
В Краснодарском крае улучшилась динамика смертности от COVID-19. Если еще месяц назад в регионе регистрировали порядка 40 и более пациентов, скончавшихся от осложнений, то за последнюю неделю число достигало показателя в два раза меньше.
За сутки в Краснодарском крае выявили 749 новых случаев заражения коронавирусом – наибольший прирост ежедневно фиксируется в Краснодаре. А самому младшему пациенту среди 79 заболевших детей 1 месяц. Подчеркивается, что нового штамма COVID-19 «омикрон» на Кубани нет.
– Управлением Роспотребнадзора региона проводится контроль за циркуляцией коронавируса, в том числе и нового штамма «омикрон», отправляются пробы на секвенирование. В регионе нет случаев заражения новым штаммом, – рассказала на брифинге специалист-эксперт отдела эпиднадзора ведомства Татьяна Межевая.
Тем временем полностью план по обязательной вакцинации от COVID-19 выполнили в 10 категориях. Всего в регионе привились более 2,7 миллиона жителей. А повторную вакцинацию прошли уже свыше 310 тысяч человек.
КОНКРЕТНО
Коронавирус в Краснодаре на 19 декабря
В Краснодаре за сутки COVID-19 заболели 239 человек
Коронавирус в Анапе на 19 декабря
В Анапе выявили 18 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус в Сочи на 19 декабря
В Сочи ковид подтвердился у 79 пациентов
Коронавирус в Геленджике на 19 декабря
В Геленджике получено 6 новых положительных результатов
Коронавирус в Туапсе на 19 декабря
В Туапсинском районе коронавирусом заразились 14 человек
Коронавирус в Ейске на 19 декабря
В Ейском районе зарегистрировали 11 инфицированных