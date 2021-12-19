Как Васильевский остров в Питере: проект, который будоражил умы новаторов еще с прошлого века, обретает реальные очертания в Сочи

Виды Сочи завораживают Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще в начале девяностых в Сочи обсуждали идею насыпных островов. То есть в нескольких метрах от берега моря устроить небольшие зоны, до которых туристы бы добирались бы на катерах и яхтах и там бы отдыхали и развлекались. На этиъ остров планировали строить аквапарки, водные стадионы и прочие нужные гостю курорта прелести.

- Развитие морского курорта Сочи сдерживается отсутствием свободных земель, - в начале девяностых говорил тогдашний депутат Сочинского горсовета Георгий Соколов. Депутат предлагал построить водный стадион непосредственно в море, отсыпав несколько искусственных островов. Он тогда даже показывал вполне реальный документ с предложениями о сооружении «посредине» Черного моря острова.

По проекту Соколова «новые острова Сочи» должны были состоять из четырех зон: зоны двух портов – круизного и каботажного (это к Олимпиаде-2014 в итоге и построили), спортивной - в ней по задумке автора планировался еще и комплекс стоянки и обслуживания парусных и моторных судов, два бассейна, гребной причал, ледовый дворец, детские спортивные школы. Еще одна зона – это гостиницы и развлекательные центры с магазинами, ресторанами, парками и пляжами. Не забыли и про техническую зону, предназначенную для коммунального обслуживания островов с глубоководными выпусками и очистными сооружениями чрезвычайной надежности.

Это «островное государство» предлагалось насыпать в акватории моря между сочинской Мамайкой и Дагомысом.

О создании проекта «островного Сочи» говорил и президент российского Союза спелеологов Геннадий Самохин. Несколько лет назад даже был представлен проект создания цепи искусственных рифов по всему Черноморскому побережью Краснодарского края и Крыма, но его не удалось реализовать по причине отсутствия финансирования.

- По мнению наших коллег из Института биологии южных морей Севастополя, нужно сделать искусственные рифы, чтобы на них начали расти мидии. Это, во-первых, защитит от тральщиков, во-вторых, на этих рифах вырастет огромное количество мидий, которые очистят воду, - говорил Самохин. – А еще это позволит очистить морскую воду, выращивать мидии и привлечь любителей дайвинга.

Предложения из прошлого века, теперь, видимо, программа ближайшего будущего…

Теперь идею «Сочи на островах» в качестве реального и перспективного проекта озвучил глава города Алексей Копайгородский.

Более того, стало известно, что администрация Сочи ведет переговоры со специалистами из Петербурга, чтобы перенять опыт создания искусственных территорий по примеру Васильевского острова.

- На Приморской набережной Сочи планируется увеличить береговую территорию до 300 метров в глубину моря путем создания искусственной территории площадью 55 гектаров, - пояснил Алексей Копайгородский. - Победителем международного конкурса проектов стал консорциум под лидерством голландского архитектурного бюро Un Studio. Кроме того, есть проект создания искусственного острова в городской черте Сочи. Все знают о насыпной части Васильевского острова, который находится в Санкт-Петербурге, и мы ведем переговоры с теми компаниями, которые там работали, имеют опыт и могут его нам передать.