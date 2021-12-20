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Здоровье19 декабря 2021 22:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 20 декабря 2021 года: названы самые зараженные районы Кубани

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 20 декабря 2021 года
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Третья волна коронавируса никак не завершится. Она продолжается несколько месяцев. Уже две недели в Краснодарском крае ежедневно сдается свыше 500 положительных тестов на ковид.

Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани. Больше всего заболевших выявлено в Краснодаре. Здесь положительный тест пришел 235 местным жителям. Еще у 68 пациентов диагноз COVID-19 подтвердился в Сочи. Замкнул тройку по количеству новых случаев заражения Новороссийск. В городе-герое выявили 47 заболевших.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре на 20 декабря

В Краснодаре за сутки COVID-19 заболели 235 человек

Коронавирус в Анапе на 20 декабря

В Анапе выявили 20 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус в Сочи на 20 декабря

В Сочи ковид подтвердился у 68 пациентов

Коронавирус в Геленджике на 20 декабря

В Геленджике получено 3 новых положительных результатов

Коронавирус в Туапсе на 20 декабря

В Туапсинском районе коронавирусом заразились 10 человек

Коронавирус в Ейске на 20 декабря

В Ейском районе зарегистрировали 18 инфицированных.

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