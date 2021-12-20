Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 20 декабря 2021 года: названы самые зараженные районы Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Третья волна коронавируса никак не завершится. Она продолжается несколько месяцев. Уже две недели в Краснодарском крае ежедневно сдается свыше 500 положительных тестов на ковид.

Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани. Больше всего заболевших выявлено в Краснодаре. Здесь положительный тест пришел 235 местным жителям. Еще у 68 пациентов диагноз COVID-19 подтвердился в Сочи. Замкнул тройку по количеству новых случаев заражения Новороссийск. В городе-герое выявили 47 заболевших.

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