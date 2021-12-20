В семье «Губернского» пополнение! В минувшую субботу в эксплуатацию был введен 7 литер

Ключи от своих квартир в «Губернском» получили 216 семей. Фото: группа компаний “ЮгСТройИнвест”.

«ЮгСтройИнвест» является социально ориентированным застройщиком. Это неоднократно подтверждалось не на словах, а на деле. В «Губернском» уже работает два детских сада - на 280 и 300 мест - и школа на 1550 мест. А в сентябре началось строительство третьего детского сада-яслей. Он также будет рассчитан на 300 мест.

В субботу ключи от своих квартир в «Губернском» получили 216 семей. Застройщик сдает квадратные метры с качественной предчистовой отделкой. Ремонт можно сделать в кратчайшие сроки. Панорамное остекление лоджий дарит пространству много света. А планировки продуманы до мелочей для комфорта жителей.

Фото: группа компаний “ЮгСТройИнвест”.

«Сегодня «ЮгСтройИнвест» сдает 7 литер микрорайона «Губернский». Каждый новый дом мы продумываем до мелочей. При строительстве используем современные технологии и качественные материалы. В холле 7 литера выполнена дизайнерская отделка, дом оборудован бесшумным лифтами. Вместе с новыми квартирами новоселы получают комфорт, качественное благоустройство и продуманную инфраструктуру. От лица генерального директора Юрия Ивановича Иванова и многотысячного коллектива «ЮгСтройИнвест» поздравляю новоселов с получением ключей, желаю счастливой жизни и легкого ремонта!» - подчеркнул Виталий Иванов, главный инженер «ЮгСтройИнвест Кубань».

Фото: группа компаний “ЮгСТройИнвест”.

В микрорайоне сдано 30 домов, большая зеленая аллея с арт-объектами и фонтаном, памп трек и ролердром, крытые тренажерные залы. Работают магазины, кафе, аптеки. В выходной день на территории района проходит ярмарка, где можно купить свежайшие фермерские продукты. Для удобства жителей сейчас рядом со сданными домами возводится многоуровневый паркинг. А в следующем году здесь высадят собственный фруктовый сад.