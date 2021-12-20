«Это ад, когда муж хрипит и прощается с детьми»: о чем говорят краснодарцы в очередях в поликлинике

Желающих поставить вакцину от коронавируса в поликлиниках все больше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Кто еще не заполнил анкеты? Ко мне заходят только те, у кого документы уже готовы, - пытается рассредоточить толпу кудрявая медсестра. – У дверей не толпимся - «Спутника» хватит на всех!

С таким количеством желающих поставить вакцину от коронавируса работница поликлиники на Атарбекова сталкивается ежедневно. И, по ее словам, людей меньше не становится – приходят и студенты, и пенсионеры. Правда, в последнее время все чаще в очереди сидят бывшие «антиваксеры». Те, кто еще недавно активно выступал против прививок, внезапно изменили свое мнение. У многих на это повлияли трагичные события из жизни.

- Я за полгода супруга и тестя потеряла. У обоих был ковид. Но никто в нашей семье привит не был. Надеялись, как говорится, на авось, думали – пронесет. Ну покашляем-почихаем, а оказалось все гораздо серьезнее. Меня чудом миновала болезнь, но везение долго не длится, - утирая слезы, рассказывает пенсионерка в сиреневом берете своей новой знакомой.

Пожилые женщины пришли, чтобы сделать прививку, заняв очередь чуть ли не с момента открытия поликлиники.

- У меня сейчас все сыновья в больнице, один вроде как оклемался, но двое все еще в тяжелом состоянии. Раньше махали руками, мол, некогда тратить время на прививки. Ну и я с ними за компанию была – молодежи виднее, думаю. А сейчас они всю родню просят вакцинироваться. Меня в первую очередь, болячек же не счесть! – отвечает своей собеседнице седая женщина с палкой в руках.

Их разговор подслушивает стройная девушка лет 30 и в какой-то момент вклинивается в разговор.

- Я тоже раньше против прививок была. Но месяц назад супруг в больницу попал. Так коронавирус его чуть на тот свет не забрал! Врачи говорят, что поражение легких было серьезным – почти 70%. Муж даже задыхаться начал – в итоге он буквально спал с кислородной маской, пару ночей даже к ИВЛ подключали, - вспоминает те страшные дни девушка. – Никогда не забуду тот ад, когда муж хрипит в трубку и прощается с детьми. Я действительно думала, что он не вернется домой, врачи не давали прогнозов – «терапию ему назначили интенсивную, а там уж как справится организм».

Но, к счастью, мужчина выкарабкался. С последствиями коронавируса он, правда, борется до сих пор. Болезнь, говорит девушка, ударила не только по легким, но и по почкам.

- Я такой участи себе не хочу, так что тоже пришла, чтобы уколоться. Более того, как только проверят вакцину на детях, думаю, мы своих тоже привьем, - продолжает многодетная мама под одобряющие кивания пенсионерок.

В этот момент из процедурного выходит высокий лысый мужчина. Пожилые женщины интересуются у него, как все прошло.

- Дамы, так я уже «Спутник Лайт» поставил! Все хорошо, даже не переживайте. Я вот сам тяжело ковид год назад перенес, эхо болезни до сих пор аукается. Но тогда вакцины еще не было, а сейчас отказываться от прививки, да еще и бесплатной - очень странно, - успокаивает сделавший третью прививку мужчина. – Не бойтесь вы этот укол, пожалейте вы себя и свой организм. А если на себя начхать, то подумайте о семье. Им хлопот добавите!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- В реанимациях привитых пациентов нет. Те, кто вакцинирован, переносит коронавирус в легкой форме, и, как правило, лечится дома, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» замглавного врача по организационно-методической работе Специализированной клинической инфекционной больницы Алексей Баталов. - При этом отмечу, если человек сделал прививку, но все равно был госпитализирован, то, скорее всего, у него еще не выработался иммунитет либо вакцина была поставлена в тот момент, когда человек уже был болен, но бессимптомно. Именно поэтому важно перед прививкой врачу рассказать честно о своем самочувствии.

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