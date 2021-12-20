В Краснодаре температура опустится до -9 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дикие морозы ударят в Краснодаре. 21 декабря температура воздуха в городе опустится до непривычных отметок. Об этом сообщают в краевом гидрометцентре.

Рабочая неделя в кубанской столице стартовала с дождей. Тучи накрыли всю территорию Краснодара, поэтому лужи с самого утра стоят практически на всех улицах.

- В начале недели погода над территорией Краснодарского края продолжит находиться под влиянием фронтальных разделов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Но уже во вторник, 21 декабря, арктические воздушные массы пробьются в Краснодарский край. Они, по прогнозам, дойдут даже к побережью Черного моря. Поэтому дожди в регионе временами станут переходить в снег. По словам метеорологов, белые хлопья будут сыпать даже в Краснодаре. В зимнюю сказку город начнет превращаться с самого утра.

Причем снег быстро не растает. А все потому, что на улице будет низкая температура. Днем воздух прогреется лишь до +3 градусов, а ночью ударит мороз. В самом Краснодаре ожидается минус 8 градусов, в пригороде - отметки упадут до минус 9-10 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что холод надолго на Кубани не задержится. Морозить краснодарцев погода будет лишь несколько дней.

- Уже к концу рабочей недели ожидается «откат» к более привычным нам южным декабрьским показателям, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник.