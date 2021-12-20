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Общество20 декабря 2021 8:40

«Социальная и дорожная инфраструктура – на первом месте»: Николай Панин рассказал о перспективах развития Тимашевска

По словам мэра города, 2022-й станет годом реализации масштабных проектов
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Мэр Тимашевска Николай Панин контролирует ремонт тротуаров лично.

Мэр Тимашевска Николай Панин контролирует ремонт тротуаров лично.

Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

Тимашевск – сильный финансовый город, находящийся в самом сердце центральной экономической зоны Кубани и занимающий лидирующие позиции в различных отраслях: промышленности, сельском хозяйстве, объеме инвестиций, строительстве, развитии инфраструктуры.

Упор властей Тимашевска сосредоточен на развитии производственного кластера. Это город большой промышленности, ежегодно пропускающий федеральные транзитные потоки и считающийся узловым.

Наличие крупных градообразующих предприятий способствует формированию благоприятной городской среды и позволяет местным властям беспрепятственно принимать управленческие решения в сфере развития инфраструктуры. Об этом рассказал мэр Тимашевска Николай Панин.

Ремонт дороги на улице Братьев Степановых посетил депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин.

Ремонт дороги на улице Братьев Степановых посетил депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин.

Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

– Тимашевску в этом плане, несомненно, повезло. Большие предприятия платят налоги, которые мы вкладываем в благоустройство. Часто бизнес и сам принимает непосредственное участие, финансирует мероприятия, – говорит Николай Панин.

В 2021 году, по словам мэра, в Тимашевске реализовали множество востребованных населением проектов. Так, отремонтировали при поддержке губернатора магистральные дороги. Общий объем государственного финансирования на ремонт дорог составил более 41 миллиона рублей, причем более 13 миллионов – средства местного бюджета.

– Губернатор Краснодарского края в этом году оказал Тимашевску большую помощь – выделил субсидию из краевого бюджета, это почти 28 миллионов рублей. Кроме того, компания ОАО «РЖД» также оказала спонсорскую помощь и отремонтировала восточный въезд в город, а это почти 3,5 километра асфальтированных дорог, – добавил мэр города.

Более 26 миллионов рублей местного бюджета были направлены на строительство тротуаров. Общая протяженность отремонтированных пешеходных зон в 2021 году составила 6,5 км.

Реконструкция общественно-деловой зоны в центре Тимашевска.

Реконструкция общественно-деловой зоны в центре Тимашевска.

Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

– Для меня и моей команды в работе главное – это предметный подход к решению задач. Например, в микрорайоне Индустриальном до этого года плохо была развита спортивная инфраструктура, в микрорайоне Заря – детская инфраструктура. Поэтому мы озадачились этими вопросами. Теперь здесь есть малобюджетный спортивный комплекс и современная детская спортивно-игровая площадка, – продолжает Николай Панин.

Открытие спортивного учреждения запланировано на начало 2022 года. Здесь есть три зала: большой, средний и малый. Здание оборудовано туалетными комнатами, душевыми, раздевалками, в учреждении будет тренерская комната и медицинский пункт. На строительство выделено почти 85 миллионов рублей, 73,8 из которых – краевая субсидия.

Развитие детской инфраструктуры – на особом контроле у главы Тимашевска. Так, на строительство и ремонт детских игровых площадок направлено более 11 миллионов рублей, почти 10 из них потратили на вышеупомянутую Николаем Паниным площадку в микрорайоне Заря.

Строительство спортивно-игровой площадки в микрорайоне Заря.

Строительство спортивно-игровой площадки в микрорайоне Заря.

Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

– Этот объект состоит из спортивного поля с резиновым покрытием, уличных тренажеров, велосипедной дорожки и детского игрового комплекса, – продолжает глава города. – По периметру установлено уличное освещение, лавочки и урны для мусора. Место выбрано удачно, здесь микрорайон соединяется с СОТами Энергетик и Строитель, где проживают много детей.

В 2022 году в Тимашевске начнется выдача земельных участков многодетным семьям – здесь же, в микрорайоне Заря. Все кадастровые работы завершены, сейчас мэрия создает инфраструктуру: отсыпает дороги, подводит коммуникации. Это – долгожданное событие для более чем 300 семей.

Большой победой пережитков прошлых лет мэр называет замену уличного освещения. Теперь на столбах висит около 4,5 тысяч энергосберегающих управляемых фонарей. Кроме того, в 2021-м в городском общественном транспорте внедрили систему безналичной оплаты – в этом направлении Тимашевск стал одним из первых малых городов Кубани.

В следующем году начнется строительство сквера на улице Дзержинского. За эту инициативу проголосовали тимашевцы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Новогоднее настроение тимашевцам создает новая 13-метровая елка.

Новогоднее настроение тимашевцам создает новая 13-метровая елка.

Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

– Сейчас у нас в городе проходит масштабное компенсационное озеленение. Средства в сумме около 12 миллионов рублей выделены из бюджета Краснодарского края. Посадим больше 1000 деревьев: краснолистных кленов, сакуры, тюльпановых деревьев, можжевельников, – заключил мэр Тимашевска Николай Панин.

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