«Социальная и дорожная инфраструктура – на первом месте»: Николай Панин рассказал о перспективах развития Тимашевска

Мэр Тимашевска Николай Панин контролирует ремонт тротуаров лично. Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

Тимашевск – сильный финансовый город, находящийся в самом сердце центральной экономической зоны Кубани и занимающий лидирующие позиции в различных отраслях: промышленности, сельском хозяйстве, объеме инвестиций, строительстве, развитии инфраструктуры.

Упор властей Тимашевска сосредоточен на развитии производственного кластера. Это город большой промышленности, ежегодно пропускающий федеральные транзитные потоки и считающийся узловым.

Наличие крупных градообразующих предприятий способствует формированию благоприятной городской среды и позволяет местным властям беспрепятственно принимать управленческие решения в сфере развития инфраструктуры. Об этом рассказал мэр Тимашевска Николай Панин.

Ремонт дороги на улице Братьев Степановых посетил депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин. Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

– Тимашевску в этом плане, несомненно, повезло. Большие предприятия платят налоги, которые мы вкладываем в благоустройство. Часто бизнес и сам принимает непосредственное участие, финансирует мероприятия, – говорит Николай Панин.

В 2021 году, по словам мэра, в Тимашевске реализовали множество востребованных населением проектов. Так, отремонтировали при поддержке губернатора магистральные дороги. Общий объем государственного финансирования на ремонт дорог составил более 41 миллиона рублей, причем более 13 миллионов – средства местного бюджета.

– Губернатор Краснодарского края в этом году оказал Тимашевску большую помощь – выделил субсидию из краевого бюджета, это почти 28 миллионов рублей. Кроме того, компания ОАО «РЖД» также оказала спонсорскую помощь и отремонтировала восточный въезд в город, а это почти 3,5 километра асфальтированных дорог, – добавил мэр города.

Более 26 миллионов рублей местного бюджета были направлены на строительство тротуаров. Общая протяженность отремонтированных пешеходных зон в 2021 году составила 6,5 км.

Реконструкция общественно-деловой зоны в центре Тимашевска. Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

– Для меня и моей команды в работе главное – это предметный подход к решению задач. Например, в микрорайоне Индустриальном до этого года плохо была развита спортивная инфраструктура, в микрорайоне Заря – детская инфраструктура. Поэтому мы озадачились этими вопросами. Теперь здесь есть малобюджетный спортивный комплекс и современная детская спортивно-игровая площадка, – продолжает Николай Панин.

Открытие спортивного учреждения запланировано на начало 2022 года. Здесь есть три зала: большой, средний и малый. Здание оборудовано туалетными комнатами, душевыми, раздевалками, в учреждении будет тренерская комната и медицинский пункт. На строительство выделено почти 85 миллионов рублей, 73,8 из которых – краевая субсидия.

Развитие детской инфраструктуры – на особом контроле у главы Тимашевска. Так, на строительство и ремонт детских игровых площадок направлено более 11 миллионов рублей, почти 10 из них потратили на вышеупомянутую Николаем Паниным площадку в микрорайоне Заря.

Строительство спортивно-игровой площадки в микрорайоне Заря. Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

– Этот объект состоит из спортивного поля с резиновым покрытием, уличных тренажеров, велосипедной дорожки и детского игрового комплекса, – продолжает глава города. – По периметру установлено уличное освещение, лавочки и урны для мусора. Место выбрано удачно, здесь микрорайон соединяется с СОТами Энергетик и Строитель, где проживают много детей.

В 2022 году в Тимашевске начнется выдача земельных участков многодетным семьям – здесь же, в микрорайоне Заря. Все кадастровые работы завершены, сейчас мэрия создает инфраструктуру: отсыпает дороги, подводит коммуникации. Это – долгожданное событие для более чем 300 семей.

Большой победой пережитков прошлых лет мэр называет замену уличного освещения. Теперь на столбах висит около 4,5 тысяч энергосберегающих управляемых фонарей. Кроме того, в 2021-м в городском общественном транспорте внедрили систему безналичной оплаты – в этом направлении Тимашевск стал одним из первых малых городов Кубани.

В следующем году начнется строительство сквера на улице Дзержинского. За эту инициативу проголосовали тимашевцы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Новогоднее настроение тимашевцам создает новая 13-метровая елка. Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

– Сейчас у нас в городе проходит масштабное компенсационное озеленение. Средства в сумме около 12 миллионов рублей выделены из бюджета Краснодарского края. Посадим больше 1000 деревьев: краснолистных кленов, сакуры, тюльпановых деревьев, можжевельников, – заключил мэр Тимашевска Николай Панин.