Квартиру с видом на хребет Кавказских гор в Краснодаре оценили в 280 млн рублей

Кухня размером с трешку. Фото: avito.ru

В 280 млн рублей оценили квартиру на Кубанской набережной в Краснодаре. Владельцы назвали недвижимость лучшей и уникальной в своем роде. Они учли все достоинства и посчитали, что квадратный метр такого жилья обойдется почти в 400 тысяч за квадрат.

- Из окон с витражным остеклением эксклюзивных апартаментов открываются лучшие виды на панораму города, реку Кубань и горный хребет начала Кавказских гор, - описывают квартиру мечты риелторы на сайте объявлений.

Фото: avito.ru

Квартира занимает полностью весь верхний этаж многоквартирного дома. А ее площадь достигает 720 квадратных метров. По описанию, кажется, что в квартире есть все, что из нее даже выходить никуда не нужно. В комплектации только горничной не хватает и курьера.

- Все готово к проживанию. В квартире сделан дорогостоящий дизайнерский ремонт из итальянских материалов. Мебель, технику оставляем. Есть свой собственный большой крытый бассейн, хамам, сауна и спортивный зал, - говорится в сообщении.

Фото: avito.ru

Площадь одной кухни-гостинной составляет 100 квадратных метров - как средняя трехкомнатная квартира. Плюс ко всему оборудованы три спальни, гардеробная, несколько лоджий и множество других помещений.

Фото: avito.ru

Подниматься в жилье долго не придется – с комфортом к двери доставят скоростные лифты. Имеется парковочное место и свое техническое помещение для управления инженерными системами. Вот только по снимкам квартира кажется немного пустоватой, но не исключено, что некоторые отметят свободу.

Фото: avito.ru

Краснодар не скупится на богатые и иногда неординарные предложения по недвижимости. Например, недавно в краевом центре продавали роскошную квартиру с фреской Иисуса Христа на всю стену. Ее оценили в 12 млн.

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