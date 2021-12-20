«Все разломали и захватили газон»: жители Краснодара борются против очередного магазина в своем доме

Собственники считают появление коммерции в их доме незаконным.

Звук отбойного молотка в один из будних дней привлек внимание жителей многоэтажки на улице Валерия Гассия, 21 в Краснодаре. Казалось бы – обычный ремонт в новостройке, ничего сверхъестественного. Но на деле все вышло по-другому. Жильцы дома выяснили, что владельцы 99 квартиры, которая находится на первом этаже, решили приспособить помещение под коммерцию. Работа здесь кипела вовсю – была снесена стена балкона, вместо оконного проема поставлена пластиковая дверь, на газоне появилась лестница. Позже озадаченные краснодарцы выяснили, что жилье получило статус нежилого, о чем свидетельствовала запись в Росреестре. Но чтобы получить такое разрешение собственнику нужно провести общедомовое собрание, где остальные жильцы дома дадут ему разрешение на такой перевод. Пообщавшись, жильцы поняли, что вместе их никто не собирал, подписи они не ставили.

- Скорее всего, тот, кто захотел перевести помещение из жилого в нежилое, якобы провел собрание и сдал документы в жилинспекцию и администрацию, - рассказал «КП»-Кубань» житель дома по улице Валерия Гассия, 21 Андрей. - Мы узнали об этом и в шоке. Ведь есть процедура, которая предполагает 100 % согласие жильцов. К тому же тут несколько нарушений. Помимо того, что нас не спросили, так еще они использовали общедомовое имущество – лестницу замостили на газон, где должны быть зеленые насаждения.

С этой проблемой жильцы побежали в управляющую компанию. Там тоже удивились – собственник квартиры № 99 к ним не обращался.

- По Жилищному кодексу, владелец квартиры должен был передать документы на перевод сначала нам, а мы - в Государственную жилищную инспекцию. Но никаких документов мы не видели, - прокомментировал «КП»-Кубань» исполнительный директор управляющей компании «Приортитет» Алексей Соловьев. - Сейчас мы готовим пакет документов в суд, чтобы обжаловать и постановление администрации, и сам протокол.

В то же время сами жильцы не намерены сидеть на месте. Они тоже готовят коллективные и индивидуальные жалобы в Госжилинспекцию и просят предоставить оригиналы решений и протоколов общего собрания собственников.

- Жители не против коммерции как таковой, а против того, что все незаконно сделано, - отмечает Андрей.

В администрации Краснодара отметили, что собственник квартиры предоставил полный пакет документов. В том числе – протокол общего собрания жителей дома.

- В связи с этим было принято решение о переводе помещения из жилого в нежилое, - отметили в пресс-службе городской администрации. - Собственники других квартир вправе обратиться в правоохранительные органы или в суд, если считают, что протокол был фальсифицирован.