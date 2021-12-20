«Зеленая» трасса, оленья ферма и море снега: что готовят туристам горнолыжные курорты Сочи 2022

В горах Сочи открывается сезон Фото: Олег УМАРОВ

Главная особенность Сочи в его уникальном климате. В самых северных в мире субтропиках даже в декабре температура воздуха редко опускается ниже 15 градусов. Но стоит подняться над Черным морем, и ты уже погружаешься в настоящую зимнюю сказку. Сменил локацию, и покоритель морских волн – серфер уже утюжит лыжню на сноуборде.

Деление на времена года здесь очень условное. Потому туристического межсезонья в Сочи тоже теперь не существует. Олимпийская стройка превратила некогда сельскую территорию в первоклассный горнолыжный курорт.

Более того, желающих встать на лыжи в горах Сочи с каждым годом все больше. Только на новогодние праздники здесь ждут более 250 тысяч гостей.

Оперштаб в праздники будет работать круглосуточно

Но второй год принимать такое количество туристов приходится в условиях пандемии. Поэтому оперативный штаб снова будет функционировать круглосуточно и без выходных.

Его функции – это координация работы оперативных и коммунальных служб, мониторинг охраны общественного порядка, обеспечение безопасности и взаимодействие с правоохранительными органами города, мониторинг средств размещения, объектов потребительской сферы, транспортного сообщения и поддержание санитарного порядка. Всего в состав штаба вошли свыше 1000 специалистов, большая часть из которых будут обеспечивать безопасность на зимних курортах Сочи.

– Горнолыжные курорты работали в таких условиях и в прошлом году. У них есть все необходимые ресурсы, для того чтобы этот сезон катания прошел безопасно и с соблюдением требований Роспотребнадзора. Наша главная задача остается неизменной – сделать все, чтобы Сочи стал любимым местом отдыха россиян независимо от времени года, – отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Для лыжников будут доступны 30 километров трасс. Обкатывать спуски можно будет до мая. А на 31 декабря для них запланирована спецпрограмма.

Новинки сезона

Курорт Красная Поляна этой зимой запустит новую «зеленую» трассу для новичков на высоте 2,2 тысяч метров над уровнем моря с отдельным бугельным подъемником.

- В этом году у нас для гостей откроется несколько новых трасс на горе. В том числе для тех, кто только учится кататься. Она проляжет в высокогорной части курорта «Первый снег», - рассказал руководитель курорта Андрей Круковский журналистам во время зимнего пресс-тура.

Лыжне инструкторы уже на старте Фото: Олег УМАРОВ

Гости смогут начать обучение на лыжах или сноуборде с первого дня сезона катания, не дожидаясь выпадения обильного снега на других учебных трассах ниже 1 тысячи метров. «Зеленую» трассу покроют искусственным снегом.

На курорте планируют расширить зону внетрассового катания, увеличив количество фрирайд-зон, и впервые построить сноупарк в восточном секторе.

Кроме того, среди новинок - открытие фермы северных оленей в парке приключений Wonder Land, где гости смогут пообщаться с животными, покормить их и покататься на оленьих упряжках, а также попасть на экскурсию к оленеводам, представителям малочисленного северного народа ханты.

Курорт «Газпром» готовит зимние развлечения для гостей всех возрастов: это катания на упряжках с хаски и оленями, тюбинг, снегоходы, ежедневная анимация и тематические праздники в парке «Зеленая Поляна».

В этом году летнее познавательное шоу «Планета Динозавров» перейдет в зимний формат работы: участники будут изучать ледниковый период жизни динозавров.

Для активного отдыха подготовлены беговые лыжи для туристов всех возрастов. На склоне «Альпика» откроются новые трассы. Будут доступны 12 освещенных трасс разной сложности общей протяженностью более 10 км. Теперь здесь будет самая большая зона вечернего катания. Для удобной и выгодной покупки ски-пассов на курорте «Газпром» разработана специальная мобильная система.

На курорте «Роза Хутор» перед сезоном лыжню тоже улучшили. Более удобными для катания стали трассы Тритон, Горизонт, Явор. Для комфорта лыжников появился новый пересадочный хаб между канатными дорогами «Волчья скала», «Кавказский экспресс» и «Заповедный лес». Будет расширена зона катания на самом популярном Южном склоне. Здесь установят и новый подъемник.

Помимо прочего, этой зимой на курорте «Роза Хутор» будут работать родельбан, тюбинг, высокогорные качели и мосты, в том числе «стеклянный», а в Ледовом дворце открывают семейный каток. Гости смогут покататься на санях тобогганах, собачьих упряжках, отправиться в велотуры. Во время новогодних каникул в Горной Олимпийской деревне будет работать резиденция Деда Мороза.

Кроме горнолыжных комплексов встречать туристов готовится и игорная зона «Красная Поляна». Для гостей подготовлена разнообразная новогодняя программа. Организаторы гарантируют соблюдение полного комплекса профилактических и санитарно-эпидемиологических мер.

Горы соединят сетью канатных дорог

Все горнолыжные курорты поддерживают идею единого ски-пасса и готовятся к участию в этой программе.

В конце 2020 года подписано шестистороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере развития Горно-туристского кластера между администрацией города Сочи, Кавказским биосферным заповедником, Сочинским национальным парком, управляющими компаниями Горно-туристического центра ПАО «Газпром» (курорты «Газпром Альпика» и «Газпром Лаура»), курорта «Роза Хутор», «Курорта Красная Поляна».

Уже начато проектирование канатных дорог между курортом «Газпром Альпика» и «Курортом Красная Поляна», а также проектирование перехода от «Газпром Альпика» на «Роза Хутор» на отметке 780 метров. На южных склонах хребта Аибга также начинается проектная работа. Здесь появятся три новых подъемника. Они позволят перемещаться между трассами курортов «Газпром Альпика», «Красная Поляна» и «Роза Хутор». Все эти проекты позволят соединить курорты по южному и северному склонам хребта Аибга.

По инициативе главы города Сочи Алексея Копайгородского формируется проект соединения курортов Красная Поляна, Роза Хутор, «Газпром Лаура» и «Газпром Альпика», а также железнодорожной станции Эсто-Садок и поселком Красная Поляна единой пешеходной связью. Большая часть маршрута пройдет вдоль реки Мзымта.

К существующим четырем километрам набережной необходимо запроектировать и построить еще три километра благоустроенной набережной, в том числе тротуары и мостовые сооружения через реки Мзымта и Лаура. Предполагаемый срок реализации проекта 5 лет.

Кроме того, есть потребность населения и туристов в развитии пешеходного и велосипедного сообщения между курортами Горного кластера и поселком Красная Поляна. Этот проект сейчас прорабатвается.

- В перспективе у нас должна появиться набережная протяженностью в семь километров. Она будет востребована в любое время года и окажет положительное влияние на экологию Горного кластера, - отметил глава города Сочи Алексей Копайгородский.

Эту концепцию уже одобрили члены Градостроительного совета Сочи.

Знак качества

Представителям курортов «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна» вручили сертификаты, подтверждающие высокий уровень организации безопасного отдыха.

– В 2021 году Сочи стал первым российским курортом, присоединившимся к программе безопасных путешествий Safe Travels. К началу зимнего туристического сезона их получили более получили 45 сочинских отелей и санаториев. Впервые знак вручили не отдельному средству размещения, а целым курортам. Хочу отметить, что присоединение к программе является добровольным и направлено на скорейшее восстановление туристической отрасли, повышение ее привлекательности для туристов, – рассказала заместитель главы города Сочи Инна Петухова.

В 2020 году Всемирным советом по путешествиям и туризму запущена программа безопасных путешествий Safe Travels – первая глобальная инициатива в сфере безопасности путешествий на фоне пандемии коронавируса.

Для туристов всего мира знак Safe Travels является знаком качества, гарантирующим эпидемиологическую безопасность. В планах города Сочи расширить действие программы не только на средства размещения, но и на всю отрасль гостеприимства – пляжи, объекты показа, предприятия общественного питания.

А В ЭТО ВРЕМЯ

30 пляжей – под золотыми флагами

Купальный сезон давно закрыт. Но это не мешает любоваться морскими пейзажами у берегов Сочи. Для гостей и жителей курорта в этом году организовали работу 30 пляжей. Узнать их можно по золотисто-желтым флагам.