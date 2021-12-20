Мэрия Сочи приготовила новогодние подарки для жителей курорта

Всего в предпраздничные дни будет вручено более 12 тысяч новогодних подарков. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В этом году из-за антиковидных ограничений администрацией Сочи организовано адресное поздравление горожан, которые нуждаются в особой заботе. В рамках предновогодних поздравлений подарки для различных категорий жителей подготовили управление социальной защиты населения, представители администраций внутригородских районов, депутаты Городского Собрания Сочи.

– Всего в предпраздничные дни будет вручено более 12 тысяч новогодних подарков. Поздравление состоится, в том числе в рамках государственной программы региона «Дети Кубани» и ежегодной новогодней акции «Игрушка от волшебника», к которой в 2021 году присоединились специалисты органов прокуратуры, – рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Жители города принимают активное участие в краевой акции «ДоброЕлка» благотворительного фонда «Край добра» и во всероссийской акции «Елка желаний». Сочинцы продолжают исполняют мечты детей.

– Очень важно создать новогоднее настроение горожанам и гостям курорта. Нужно оказать всестороннее внимание в праздничные дни всем категориям населения. Также нельзя забыть о соблюдении действующих санитарно-эпидемических ограничений, – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Артисты дома культуры «Юбилейный» сделают интерактивные поздравления для тех ребят, которые встретят Новый год в больницах. Дети посмотрят анимационную программу. А после онлайн-концерта юным сочинцам вручат подарки от Деда Мороза.

– В Сочи на период новогодних каникул будут работать мобильные агитбригады. У артистов проверят наличие сертификата о вакцинации против коронавируса и отрицательного ПЦР-теста, – сообщили в пресс-службе городской мэрии.