Ловец лучей: российский фермер первым в стране стал продавать солнечную энергию

Солнечные батареи помогают обеспечить себя электроэнергией и заработать. Фото: Ейск Инфо

Фермер Сергей Федько из станицы Камышеватской еще в 2014 году поставил на своем участке солнечные батареи. Сделал это, потому что было интересно, о выгоде тогда он даже не думал. Просто он и его семья устали от постоянных отключений света. Он гас регулярно и не вовремя, стабильности не было никакой. Тогда Сергей решил сам себя обеспечить электричеством и купил необходимое оборудование. В добыче солнечной энергии помогло инженерное образование и местный климат.

Первая солнечная электростанция состояла из светочувствительных элементов, аппарата для перевода постоянного тока в переменный и аккумуляторов. С последними были проблемы из-за их дороговизны, но Сергей приобрел несколько аккумуляторов. Их хватало примерно на два-три часа, чтобы переждать отключение электричества в доме. Избытки энергии мужчина отдавал обратно в сеть бесплатно, что помогало сэкономить на замене батарей.

Так, ловец солнечных лучей перестал зависеть от нестабильной работы электричества. А потом многое поменялось. В 2019 году в России вышел новый закон, который разрешал небольшим станциям по производству электроэнергии продавать ее. Сергей заинтересовался, стал искать возможность сдавать лишние киловатты государству, но у него ничего не получалось. Нужно было пройти кучу процедур: сделать подключение по новым ГОСТам, установить новые приборы учета, заключить договоры, согласовать бумаги со всеми инстанциями, сделать поверку счетчиков. Только благодаря интересу начальника местных электросетей удалось сдвинуть дело с мертвой точки.

- В дальнейшем количество таких солнечных станций будет только увеличиваться. Поэтому решил оказать Сергею Федько помощь и сразу во всем разобраться, чтобы позже самому иметь возможность оформлять подобные документы намного быстрее и по возможности помогать коллегам с других районов, - рассказал изданию «Ейск Инфо» представитель электросетей. – Многие могут подумать, что энергоснабжающей организации не выгодно платить деньги населению, но это не так. Благодаря частникам происходит более равномерное распределение электроэнергии в часы пиковой нагрузки. Это поможет уменьшить аварии и позволит сэкономить на выезде ремонтных бригад. Лишним электричество никогда не будет. Количество электроприборов у населения постоянно увеличивается. А через некоторое время появятся электромобили, которые станут весомыми потребителями электроэнергии.

В итоге у Сергея Федько получилось стать первым в России продавцом солнечной электроэнергии. Доход от шестикиловаттной установки, правда, небольшой. Около 18 тысяч рублей в год, но это прекрасная возможность пополнить семейный бюджет. Сейчас житель небольшой станицы установил в телефоне программу и может отслеживать, сколько солнечной энергии уходит на бытовые нужды семьи, а сколько – приносит доход.