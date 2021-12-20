Оскандалившийся Григорий Лепс покорился воле второй жены

Все вопросы урегулированы в досудебном порядке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пар среди селебрити, которые могут похвастаться солидным стажем, становится все меньше. Разбежаться решают не только молодые семье. Как стало известно, на развод подали Григорий Лепс и его супруга. Их брак дал трещину спустя 20 лет совместной жизни.

Как сообщает kp.ru, заявление о расторжении брака поступило от жены Григория Лепса. О своем желании супруга певца заявила 16 ноября. А спустя месяц, как того и требует закон, пару развели. 20 декабря семья Лепса официально перестала существовать.

- В судебном заседании присутствовал только представитель истца, - цитирует "СтарХит" представителя пресс-службы судебного мирового участка №364 района Хамовники. - От ответчика в суд поступило согласие на расторжение брака.

Стоит сказать, что бракоразводный процесс прошел без шума и скандалов. Среди звезд довольно редкое явление в последнее время. Вероятно, певец принял все условия своей супруги. Потому развод прошел так быстро и без каких-либо сложностей.

- Ни о каком разделе имущества, а тем более троих совместных детей речи на этом заседании не шло, - сообщает kp.ru. - Все вопросы теперь уже бывшие супруги урегулированы в досудебном порядке.

Отметим, что ни певец, ни его теперь уже экс-супруга расставание никак не комментируют. Однако из их окружения стало известно - решение о разводе было обоюдным и взвешенным. Причиной же стал кризис в отношениях. Инициатором разрыва стала именно вторая жена артиста.

Напомним, Григорий Лепс познакомился с Анной Шаплыковой в 2000 году в ночном клубе, где день рождения мужа праздновала Лайма Вайкуле. На вечеринке артист заприметил 29-летнюю блондинку, которая была на подтанцовке у звезд.