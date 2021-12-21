Прогноз погоды в Краснодаре на январь 2022: оттепели будут сменять сильные морозы

Прогноз погоды в Краснодаре на январь 2022 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последние дни жители Кубани наблюдают приход календарной зимы. В большинстве районов края выпал снег, ожидается он и на побережье, а отметки с каждым днем опускаются все ниже. Но многих жителей региона интересует прогноз погоды в Краснодаре на январь 2022 года.

По словам метеорологов, невозможно дать точные данные на месяц или два вперед - погрешность велика. Однако, как правило, предсказывают планы природы, основываясь на многолетних наблюдениях в Краснодарском крае.

Предварительный прогноз погоды в Краснодаре на январь 2022 года уже есть.

- Что касается января, то зима на юге России ожидается в пределах нормы, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Росгидрометцентре. - Средняя месячная температура воздуха будет в рамках привычных значений.

При этом январь в кубанской столице прогнозируется неоднородный. Оттепели периодически будут сменять морозы. В первой декаде месяца ожидаются в основном плюсовые отметки. А вот по-настоящему холодно будет лишь ближе к 20-м числам. Не исключено, что отрицательная температура установится на Крещение.

Кроме того, прогноз погоды в Краснодаре на январь 2022 года обещает дождливую погоду. По большей части январские дни будут ясными, однако природа все же немного покапризничает. Снег может выпасть разве что в конце месяца, когда отметки упадут ниже нуля.

- Аномально холодным за период наблюдений в 100 лет отмечен январь 1972 года. Среднемесячная температура была 10,8 градуса мороза, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в метеослужбе. - Самым теплым считается январь 1972-го. Тогда среднемесячная температура превышала норму и составляла 7,5 градуса выше нуля.

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