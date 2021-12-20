Прогноз погоды в Сочи на январь 2022: часть курорта завалит снегом

Прогноз погоды в Сочи на январь 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зимние каникулы многие предпочитают проводить в живописных местах. На юге России есть курорт, где можно и на лыжах покататься, и на пляже позагорать. Потому запрос о том, какой будет прогноз погоды в Сочи на январь 2022 года вполне очевиден.

Конечно, пока синоптики детально рассказать о том, что нас ждет в новом году, не могут - предсказать погоду на месяц сложно. Но все же предварительные расчеты уже составлены, и на них можно уже опираться.

- Зима на юге России ожидается в пределах нормы. Никаких аномалий в январе не ждем, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Росгидрометцентре.

Так что прогноз погоды в Сочи на январь 2022 года - благоприятный. На побережье с первых чисел ожидаются плюсовые отметки. При этом на небе не будет ни облачка. Так что зимние каникулы - отличное время для прогулок у моря.

Во второй декаде января, по данным многолетних наблюдений, может стать еще теплее. Температура воздуха будет держаться на отметках +10-12 градусов, но будут и периоды, когда значения дойдут до +15. В конце месяца воздух станет чуть холоднее, однако данных о том, что температура упадет ниже нуля, нет.

Но не стоит забывать, что на территории Сочи находятся популярные горнолыжные курорты. Именно здесь ожидается зимняя сказка - снег будет засыпать Красную Поляну практически весь январь. Так что сезон массовых катаний пройдет успешно. Температура воздуха также будет в пределах нормы, так что сугробы не успеют растаять.

- Самый теплый январь в Сочи был в 1915 году - тогда средняя месячная температура зафиксирована на отметке 12,2 градуса. А самый холодный январь был в 1950-м - 0,6 градуса, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в метеослужбе. - На Красной Поляне свои рекорды. Так, самые высокие значения в январе там были в 1966 году - 4,8 градуса, а самые низкие - в 1950-м: 5,1 градуса мороза.

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