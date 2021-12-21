Хирурги Кубани достали из кишечника 4-летнего ребенка 13 магнитных шариков

Ситуация оказалась серьезнее, чем думали врачи. Фото: instagram.com/gorbolnica1nvrsk

ЧП случилось в Новороссийске. 4-летний мальчик самостоятельно играл в комнате, пока мама занималась домашними делами. В какой-то момент она увидела, как ребенок что-то съел. Сын рассказал, что проглотил шарик. Женщина спохватилась только через три дня, когда у малыша случился запор.

- Мальчика привезли в хирургическое отделение с болями в животе. У него было состояние средней тяжести. УЗИ показало, что у ребенка в кишечнике не один, а целых 13 (!) магнитных шариков. Они притянулись друг к другу цепочкой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской больницы №1.

Фото: instagram.com/gorbolnica1nvrsk

Медики пояснили, что если бы мальчик проглотил один магнит, он, как и любое другое маленькое инородное тело, вышел естественным путем. Но два и более шариков могли оказаться в разных отделах пищеварительного тракта. В этом случае, они притянулись и вызвали непроходимость кишечника.

- Мальчика наблюдали около суток. Рентген показал, что шарики остались неподвижны, поэтому пришлось делать операцию. За несколько дней магниты распределились по двум разным петлям кишечника и склеили их стенки между собой. Хирурги провели лапаротомию с иссечением свища и ушиванием дефектов кишечных стенок, - уточнили в больнице.

Специалисты отмечают, что если бы родители еще протянули несколько дней, то ситуация могла привести к жизнеугрожающим осложнениям.

Операция прошла успешно. Ребенок провел в больнице неделю. В настоящее время его выписали домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11-летней девочке врачи спасли оторванные в лифте пальцы

Краснодарские медики сумели восстановить ребенку двигательные функции кисти (читайте далее)