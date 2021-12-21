Волонтер в порванных ботинках: Миллионер подарил квартиру и дом семьям в Краснодарском крае

Илья Кретов. Скриншот с шоу "Секретный миллионер" на телеканале "Пятница"

Накануне на телеканале «Пятница» вышло шоу «Секретный миллионер». Героем программы стал миллионер Илья Кретов. Он является генеральным директор eBay на глобальных развивающихся рынках.

Топ-менеджер приехал в Краснодар и посетил остро нуждающихся в помощи. Но сразу раскрывать имя Кретов не стал. Он надел рабочий комбинезон, почти порванные ботинки и везде представлялся волонтером.

Первая встреча миллионера под прикрытием оказалась с девочкой, жизнь которой перевернулась после аварии.

- Можно снимать? Мы хотим осветить ситуацию, отчитаться нужно, - попросил миллионер маму Надежду, после чего стал внимательно слушать историю, изменившую жизнь семьи.

Трагедия произошла чрез неделю после того, как мама с дочкой переехали на Кубань из Череповца. В тот день семья возвращалась из Геленджика, где Аня впервые в своей жизни увидела море.

- У нас сломалась машина, я остановилась на обочине на аварийке. Аня ходила рядом. Ее снесла мимо проезжающая машина. Внутренние органы девочке сохранили, но спасти зрение не удалось, - рассказала мама Надежда в передаче.

Сейчас семья живет на 20 тысяч рублей в месяц, из которых больше половины суммы уходит за съемное жилье.

Миллионеру незрячая девочка Аня показала, как научилась писать и читать шрифтом Брайля. За несколько минут она вывела фразу «Я люблю свою маму».

Далее «секретный миллионер» посетил инклюзивную мастерскую на улице Стасова. Там работают люди с особенностями в развитии, ментальными нарушениями. Ребята с 16 лет обучаются разным профессиям.

Дана, одна из организаторов мастерской, рассказала, что комната для работы сейчас в аренде. Их мечта – собственное помещение. Во время встречи миллионера попросили скрутить стеллажи и передвинуть мебель. С заданиями Кретов замечательно справился.

- Я прохожу курсы…социального предпринимательства, - увернулся от ответа о своей деятельности Илья и продолжил заниматься в мастерской в качестве волонтера и простого краснодарского парня.

Далее Илья Кретов поехал в станицу Медведовскую. Там у семьи полностью сгорел дом, они остались без крыши над головой.

- Мы из фирмы, которая предоставляет стройматериалы, можем проехать посмотреть, где случилось ЧП и что осталось от дома, - спросил Кретов у пострадавших, которые проживали в съемной хатке. Они согласились, а съемку приняли за то, что строителям просто необходимо отчитаться перед руководством.

Пожар, которые унес жилье, произошел несколько месяцев назад. Ксения с дочкой сели делать уроки, как резко в доме свет. Оказалось, произошло замыкание проводки, в этот момент полыхал весь навес. Маме с ребенком пришлось выбираться через окно. Они выжили чудом. Сейчас на участке остался от дома один фундамент и пепел. Также в огне погибла любимая собака.

Миллионер Илья Кретов решил, что поможет всем, кого посетил. Он через время вернулся в нуждающиеся семьи и инклюзивную мастерскую. Его встречали уже в белой рубашке и с подарками. Илья признался, что он не волонтер, а богатый обеспеченный человек, который хочет помочь.

Ксении, у которой сгорел дом, Кретов пообещал построить за два месяца новое жилье.

- У вас на участке появится новый дом, в котором будете растить Диану и строить светлое будущее, - сказал в шоу Илья, и с улыбкой смотрел на светящиеся от счастья лица девчонок.

В инклюзивную мастерскую в Краснодаре Кретов привез перфоратор, а главным подарком стали 300 тысяч рублей на развитие.

- Давайте считать эти деньги стартовым капиталом для сбора средств. За каждый рубль переведенных средств наша компания прибавит еще рубль, - призвав зрителей помочь ребятам в их деле. Также телеканал «Пятница» подарил мастерской еще 100 тысяч рублей.

А незрячей девочке Ане и ее маме Надежде из Краснодара миллионер купил квартиру.

- Вам не нужно будет снимать жилье и беспокоится, чем заплатить за него в следующем месяце, - сказал Кретов, когда девочка с мамой рыдали от счастья и не могли поверить в чудо.

Также миллионер взял на себя все расходы по реабилитации Анечки в лучших клиниках Москвы.