Блондинка против брюнетки: кто такая новая избранница вратаря сборной России по футболу Сафонова

Марина Кондратюк старше Матвея на четыре года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Матвей Сафонов уже не тот наивный юнец, застенчивый однолюб. Оказывается, 22-летний Мотя (так с детства в академии ФК "Краснодар" ласково называют Сафонова) шел под венец с беременной Анастасией Казачек, а сам давно и безответно был влюблен в 26-летнюю Марину Кондратюк. Стюардесса сопровождала команду во время полетов на матчи и покорила его своей неприступностью. Матвей пытался добиться ее расположения, но ответила взаимностью девушка только несколько месяцев назад.

Тогда же законная жена Сафонова - красивая брюнетка Анастасия Казачек - публично заявила о расколе брака.

Анастасия постит провокационные фотографии, будто показывая мужу, кого он потерял Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Семьи больше нет! - прозвучало отчаянно с ее страницы в Instagram прямо накануне ответственного матча Сафонова в составе сборной страны. Однако больше она не проронила ни слова. И все сочувствующие комментарии пользователей под фотографией с дочкой Матвея оставляет безответными.

Долгое время на этот сигнал бедствия не было ответа и со стороны вратаря. Только околофутбольные знатоки высказывались о некоем "непростом психологическом периоде" восходящей звезды отечественного футбола. Пока Матвея Сафонова и Марину Кондратюк не рассекретили.

Девушка давняя поклонница "Краснодара", но к ее вратарю долго была холодна Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Эффектная блондинка - давняя болельщица "Краснодара". Теперь стало ясно, на кого посмотреть приходила она на каждый матч.

Анастасия Казачек пока кольца с безымянного пальца не снимает, но ее страница в соцсети пестрит смелыми образами, будто доказывающими Моте, кого он потерял.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто такая Анастасия Казачек, ставшая женой вратаря «Краснодара» со второй попытки

Пара тщательно скрывала беременность (подробнее)