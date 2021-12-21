Житель Сочи покорил сердца зрителей «МУЗ-ТВ»

30-летний инженер-энергетик Дмитрий Довыскиба спел с Бьянкой ее хит «Абсолютно все». Фото: пресс-служба телеканала

На телеканале «МУЗ-ТВ» 18 декабря состоялся звездный суперфинал первого сезона музыкального шоу «Караоке в большом городе». Больше всего удивить зрителей и покорить караоке-машину удалось участнику из Сочи. 30-летний инженер-энергетик Дмитрий Довыскиба спел с Бьянкой ее хит «Абсолютно все». Сочинец одержал победу, сообщает пресс-служба телеканала.

Ведущий шоу, танцор и народный любимчик всей страны Дима «Пухляш» Красилов вручил Дмитрию сертификат на 100 тысяч рублей. Также сочинец стал обладателем подарков от партнеров.

– Уверен, что все участники рады, что стали частью такого масштабного шоу. Я благодарен всем, благодарен Богу за то, что у меня появилась возможность и поучаствовать, и победить, – прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» победитель шоу «Караоке в большом городе».

Напомним, что этим летом Дима «Пухляш» Красилов вместе с караоке-станцией колесил по всей России. Он искал в каждом регионе, в том числе в Краснодарском крае, самых талантливых, уверенных и амбициозных людей. Тех, кто прямо на улице не побоялись исполнить любимую песню и вдобавок получить денежные призы. Премьера шоу «Караоке в большом городе» прошла в сентябре 2021 года на телеканале «МУЗ-ТВ».