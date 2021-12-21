Ждем новых наводнений: спасатели спрогнозировали вероятность ЧС в следующем году на Кубани

Для спасателей год был непростым, следующий тоже не даст передышки. Фото: Андрей Маковозов

Грядущий 2022 год может стать щедрым на природные катаклизмы в Краснодарском крае. Об этом заявил первый замначальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин на пресс-конференции главного регионального управления.

- Самый точный прогноз – это прогноз на завтра. Но в целом мы ожидаем, что в следующем году природных пожаров будет больше. Лето войдет в климатическую норму, и температура воздуха будет высокая, что негативно скажется на количестве природных пожаров. Также ожидаем подтоплений в различных районах края, - отметил Николай Платонихин.

В 2021 году произошло 15 крупных ЧС. Фото: пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю

Долгосрочные риски возникновения природных ЧС просчитывает Центр мониторинга МЧС. Специалисты опираются на данные последних 10 лет.

- Эта база позволяет с большой долей вероятности произвести расчет того, какая у нас будет обстановка на территории края, - рассказал Николай Платонихин.

В целом в Краснодарском крае в 2021 году случилось 15 крупных чрезвычайных происшествий. Это меньше, чем в прошлом году.

- Тем не менее год был непростой. Были и серьезные пожары, которые тушили на территории края. Так, в марте в Анапе произошел техногенный пожар. В нем было уничтожено 32 квартиры на мансардном этаже. Благодаря усилиям спасателей, никто не погиб и не травмировался, И конечно, мы ликвидировали природные ЧС после залповых ливней в Анапе, Сочи, Темрюке и Туапсинском районе, - сообщил Николай Платонихин. - В последнем сложилась очень непростая ситуация, когда за час выпало практически несколько годовых норм осадков. Одновременно с этим произошел оползень на автотрассе. Силами и средствами муниципалитета, федеральной группировки и краевого МЧС людям оказывалась помощь.

КОНКРЕТНО

В 2021 году в Краснодарском крае произошло 8 540 пожаров. На них погибли 184 человека. На воде случилось 166 происшествий, утонули 153 взрослых и ребенка.

- Основная причина гибели на воде - личная недисциплинированность граждан, купание в необорудованных и запрещенных местах. Больше половины погибших купались в алкогольном опьянении. Дети тонули из-за отсутствия должного контроля, - рассказал начальник Центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ Игорь Шумицкий.