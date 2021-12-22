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Общество22 декабря 2021 5:25

Последствия снегопада в Краснодаре 22 декабря 2021 года: водителей просят отказаться от поездок, техники на улицах мало

Собрали последствия снегопада в Краснодаре 22 декабря 2021 года
Варвара ДЫМ
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Краснодар засыпало снегом

Краснодар засыпало снегом

Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Снег засыпал Краснодар с шести утра. К семи город уже встал в пробках из-за гололеда, так как накануне шел дождь.

Западный обход встал в пробках

Западный обход встал в пробках

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Собрали последствия снегопада в Краснодаре 22 декабря 2021 года.

Центр Краснодара

Центр Краснодара

Фото: Евгения ХАЛИКОВА

В семь утра корреспонденты «Комсомолки» вышли на улицы города и не увидели дворников и снегоуборочную технику. Однако в центре Краснодара все же она была – здесь чистили улицу Красную.

- Из-за непогоды жителей города просим отказаться от поездок на личном транспорте, - обратились к краснодарцам в мэрии. - В шесть утра в Краснодаре начал идти снег. С основных магистралей, мостов и путепроводов его убирает 21 единица спецтехники. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций — звоните по телефону «112». Кстати, о непогоде спасатели и синоптики предупреждали заранее. Прогнозировали резкое похолодание и ночные морозы.

Общество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ