Последствия снегопада в Краснодаре 22 декабря 2021 года: водителей просят отказаться от поездок, техники на улицах мало

Краснодар засыпало снегом Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Снег засыпал Краснодар с шести утра. К семи город уже встал в пробках из-за гололеда, так как накануне шел дождь.

Западный обход встал в пробках Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Собрали последствия снегопада в Краснодаре 22 декабря 2021 года.

Центр Краснодара Фото: Евгения ХАЛИКОВА

В семь утра корреспонденты «Комсомолки» вышли на улицы города и не увидели дворников и снегоуборочную технику. Однако в центре Краснодара все же она была – здесь чистили улицу Красную.

- Из-за непогоды жителей города просим отказаться от поездок на личном транспорте, - обратились к краснодарцам в мэрии. - В шесть утра в Краснодаре начал идти снег. С основных магистралей, мостов и путепроводов его убирает 21 единица спецтехники. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций — звоните по телефону «112». Кстати, о непогоде спасатели и синоптики предупреждали заранее. Прогнозировали резкое похолодание и ночные морозы.