«Техника только в центре, куда смотрит мэр»: краснодарцы негодуют, что улицы не чистят после снегопада

Снег ожидается еще два дня Фото: Олег УКЛАДОВ

Краснодар рано утром 22 декабря засыпало снегом. Из-за мороза белый покров на дорогах превратился в гололед. Город стал в 10-балльных пробках.

Машины едут по дорогам накатом, соблюдая дистанцию, только чтобы не столкнуться друг с другом. Но не у всех это получается. Массовое ДТП замечено утром на улице Офицерской. Там очевидцы насчитали около восьми машин, которые стали на аварийках. Любители летней резины растянули многокилометровый затор, который там был и без этого. Десятки аварий произошли и на других улицах.

- Просто едем как черепахи. Разгоняться очень опасно, заносит даже на зимней резине. На летней - вообще крутят «жуков». Непонятно, чем руководствовались водители, когда выезжали на этот каток на «лысине», - комментируют сложную ситуацию на дорогах автомобилисты.

Многие краснодарцы опоздали на работу. Жители негодуют, все по классике: снега ждали, но снова он выпал неожиданно. Нечищеными в городе оказались не только трассы, но и тротуары.

- Переходила через дорогу и упала, - рассказывает по телефону пожилая жительница Краснодара.

- Только центр и почистили, а микрорайоны завалены снегом. Ни песка, ни дворников, - возмущаются пользователи в соцсетях.

Во всем местные жители винят администрацию, которая вовремя не среагировала на непогоду. Хотя о морозе и метели накануне предупреждали синоптики.

- Техника только в центре, куда смотрит мэр, - пишут краснодарцы.

Автобусы и троллейбусы также стали в пробках. На некоторых улицах пассажиры вышли на полпути и пошли пешком - так оказалось быстрее.

В несколько раз выросли и цены на такси. Если, например, по Фестивальному микрорайону около 4-5 км с вечера можно было доехать за 200 рублей, то после снегопада и в гололед цены взвинтили до 900 рублей. По расчищенным улицам в центре города стоит дешевле.

По прогнозам, снег и мороз в Краснодаре ожидается до конца недели. Водителей просят отказаться от поездок на личном транспорте. С субботы столбики на термометрах снова поползут вверх.

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