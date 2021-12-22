Синоптики рассказали, когда в Краснодаре прекратится снег

Снегопад обрушился на Краснодар 22 декабря.

О снегопаде, который обрушится на Краснодар, синоптики предупреждали. Более того, метеорологи объявили ряд экстренных предупреждений по непогоде. А в мэрии даже попросили людей остаться дома из-за стихии. Прогнозы сбылись - с раннего утра 22 декабря на город посыпались белые хлопья. Через час дороги и улицы кубанской столицы замело. Такая погодка изрядно потрепала нервы горожанам и коммунальщикам. Увы, далеко не везде наблюдалась уборочная техника - проезжая часть расчищена была лишь в центре. Из-за этого автомобили ехали очень медленно - появились пробки. Местами они достигали 10 баллов.

Сейчас в городе снег прекратился, вышло солнце, а у краснодарцев есть только один вопрос: надолго ли он прекратился? По словам метеорологов, зимняя сказка в городе ненадолго. Осадки ожидаются до конца дня, однако после этого снег прекратится, но сохранятся минусовые температуры. Самый холодный день ожидается 23 декабря - в ночные часы отметки упадут до 10 градусов мороза. В дневные часы воздух прогреется лишь до минус 4 градусов. А уже затем температурный фон пойдет на повышение.

- Уже к концу рабочей недели ожидается «откат» к более привычным нам южным декабрьским показателям, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник.

А это значит, что снеговика краснодарцы вряд ли смогут слепить в этом году. Впрочем, все еще может измениться – пока что это только предварительный прогноз.

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