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Общество22 декабря 2021 8:38

Пальмы в снегу и огромные пробки: как выглядят города Краснодарского края после снегопада

Собрали последствия снегопада в Краснодарском крае 22 декабря 2021 года
Юлия ЧУБАКОВА
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На дорогах гололед

На дорогах гололед

Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Жители Краснодарского края, проснувшись утром 22 декабря, были удивлены: выглянув в окно, они увидели снег. Белым покровом припорошило дороги и крыши домов. Но непогода стала для людей не приятным сюрпризом к Новому году, а настоящим испытанием. Снегопад застал врасплох.

Тимашевск засыпало снегом

Тимашевск засыпало снегом

Фото: Виталий КАРНАУХ

Так, на дорогах Краснодара образовался настоящий коллапс: 10-балльные пробки, гололедица и высокие цены на такси. С семи утра в городе работают дворники и снегоуборочная техника.

В городах из-за снегопада образовались пробки

В городах из-за снегопада образовались пробки

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Краснодар стал не единственным городом, в котором сегодня выпал снег.

На дорогах работают снегоуборочные машины

На дорогах работают снегоуборочные машины

Фото: Евгения ХАЛИКОВА

В Сочи под белым покрывалом стоят пальмы и другие южные растения.

Заснеженные пальмы в Сочи. Фото:@gorodsochi

Заснеженные пальмы в Сочи. Фото:@gorodsochi

Обрушился снегопад и на Тимашевск. Белые хлопья пошли здесь рано утром и добавили работы дорожникам. Сейчас в городе также работают снегоуборочные машины и дворники. Синоптики предупреждают: осадки прекратились, но они могут вновь начаться до конца дня.

В Тимашевске чистят снег на дорогах

В Тимашевске чистят снег на дорогах

Фото: Виталий КАРНАУХ

Окутало снежным покрывалом и город-герой Новороссийск. Здесь осадки выпали еще ночью. Однако сейчас в городе светит яркое солнце.

Новороссийск

Новороссийск

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