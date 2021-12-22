Пальмы в снегу и огромные пробки: как выглядят города Краснодарского края после снегопада

На дорогах гололед
Фото: Евгения ХАЛИКОВА
Жители Краснодарского края, проснувшись утром 22 декабря, были удивлены: выглянув в окно, они увидели снег. Белым покровом припорошило дороги и крыши домов. Но непогода стала для людей не приятным сюрпризом к Новому году, а настоящим испытанием. Снегопад застал врасплох.
Тимашевск засыпало снегом
Фото: Виталий КАРНАУХ
Так, на дорогах Краснодара образовался настоящий коллапс: 10-балльные пробки, гололедица и высокие цены на такси. С семи утра в городе работают дворники и снегоуборочная техника.
В городах из-за снегопада образовались пробки
Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА
Краснодар стал не единственным городом, в котором сегодня выпал снег.
На дорогах работают снегоуборочные машины
Фото: Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи под белым покрывалом стоят пальмы и другие южные растения.
Заснеженные пальмы в Сочи. Фото:@gorodsochi
Обрушился снегопад и на Тимашевск. Белые хлопья пошли здесь рано утром и добавили работы дорожникам. Сейчас в городе также работают снегоуборочные машины и дворники. Синоптики предупреждают: осадки прекратились, но они могут вновь начаться до конца дня.
В Тимашевске чистят снег на дорогах
Фото: Виталий КАРНАУХ
Окутало снежным покрывалом и город-герой Новороссийск. Здесь осадки выпали еще ночью. Однако сейчас в городе светит яркое солнце.
Новороссийск