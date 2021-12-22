Пальмы в снегу и огромные пробки: как выглядят города Краснодарского края после снегопада

На дорогах гололед Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Жители Краснодарского края, проснувшись утром 22 декабря, были удивлены: выглянув в окно, они увидели снег. Белым покровом припорошило дороги и крыши домов. Но непогода стала для людей не приятным сюрпризом к Новому году, а настоящим испытанием. Снегопад застал врасплох.

Тимашевск засыпало снегом Фото: Виталий КАРНАУХ

Так, на дорогах Краснодара образовался настоящий коллапс: 10-балльные пробки, гололедица и высокие цены на такси. С семи утра в городе работают дворники и снегоуборочная техника.

В городах из-за снегопада образовались пробки Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Краснодар стал не единственным городом, в котором сегодня выпал снег.

На дорогах работают снегоуборочные машины Фото: Евгения ХАЛИКОВА

В Сочи под белым покрывалом стоят пальмы и другие южные растения.

Заснеженные пальмы в Сочи. Фото:@gorodsochi

Обрушился снегопад и на Тимашевск. Белые хлопья пошли здесь рано утром и добавили работы дорожникам. Сейчас в городе также работают снегоуборочные машины и дворники. Синоптики предупреждают: осадки прекратились, но они могут вновь начаться до конца дня.

В Тимашевске чистят снег на дорогах Фото: Виталий КАРНАУХ

Окутало снежным покрывалом и город-герой Новороссийск. Здесь осадки выпали еще ночью. Однако сейчас в городе светит яркое солнце.