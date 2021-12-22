Ипотека на Кубани: новые возможности кредитных продуктов для жителей юга

Фото: пресс-служба СберБанка

В последние годы отношение к ипотеке у людей очень изменилось. Ее воспринимают как гибкий инструмент, который позволяет приобрести жилплощадь на подходящих условиях. А существующее сегодня количество ипотечных программ позволяет выгодно кредитоваться каждому человеку. С малым первоначальным взносом и большим, на квартиру-студию и на коттедж, на льготных условиях или без них.

Застройщики называют внушительную цифру – у некоторых из них в ипотеку покупают уже до 90% от объема всего продаваемого жилья. И такая статистика говорит сама за себя – по-прежнему доступная ипотечная ставка и программы с господдержкой помогают людям воплотить свою мечту о собственных квадратных метрах.

Какие программы популярны

По данным Банка России, денежный объем ипотечных выдач на Кубани в 2021 году увеличился в полтора раза. Практически каждый месяц банки кредитовали население на сумму порядка 14 миллиардов (в 2020-ом – 8), примерно 10 из которых выдавал Сбер. Так в чем же дело? На самом деле все просто – несмотря на подорожание жилья в регионе, ипотечная ставка все еще остается на уровне, который позволяет покупать жилье с выгодой. Не в последнюю очередь, конечно же, благодаря различным льготным программам.

К примеру, СберБанк по программе «Господдержка» со сниженной процентной ставкой выдал на Кубани и в Адыгее в этом году порядка 6,3 тысячи кредитов на сумму около 15,8 миллиарда рублей. Не меньшим спросом пользуется и «Семейная ипотека». Хотя запущена эта программа была еще в 2018 году, она по-прежнему очень популярна – ведь претендовать на выгодные условия может любая семья, в которой родился ребенок. А, учитывая ставку от 4,7% годовых, это можно назвать очень хорошим предложением.

- Чаще семейную ипотеку на Кубани и в Адыгее оформляли на покупку готового жилья, чем на строительство частного дома. Всего с начала 2021 года за 11 месяцев семейную ипотеку оформили 1522 семей на общую сумму 4,8 млрд рублей. Ее продление до 2024 года свидетельствует о востребованности у клиентов. Дополнительное удобство клиентам дает и возможность дистанционного оформления заявки на ипотеку через ДомКлик. Здесь можно не только подобрать подходящий вариант для покупки жилья, но и — подать заявку на кредит, отслеживать все этапы сделки, - рассказали в СберБанке.

Однако бывают ситуации, когда заемщик по каким-то причинам не подходит под условия ипотечных госпрограмм. В этом случае можно воспользоваться предложением непосредственно от банка – да и здесь ставки тоже будут невысокими, ведь конкурировать приходится с льготными продуктами. В частности, Сбер запустил новую программу «Ипотека плюс», благодаря которой можно купить квартиру или дом от 6 млн рублей в новостройке или на «вторичке» по ставке от 7,9%.

Также действует программа субсидирования с застройщиками, где можно получить кредит под ставку минимум 0,1% на сумму 6 миллионов рублей. В этом случае девелопер финансово помогает заемщику выплачивать ипотеку.

По данным «ДомКлик», порядка 80% ипотечных выдач в Краснодарском крае и Адыгее приходится на покупку недвижимости на вторичном рынке. При этом по количеству выдаваемых кредитов лидируют столицы регионов – Краснодар и Майкоп.

Выигрывает клиент

Отдельно стоит остановиться на сотрудничестве банков и застройщиков. Ведь оно после вступления в силу поправок в ФЗ №214 стало очень важным фактором при формировании цены ипотечных продуктов. При этом и банк, и девелопер заинтересованы в том, чтобы их предложение было самым лучшим и выгодным для человека, который хочет купить недвижимость в ипотеку.

Например, некоторые продукты СберБанка позволяют застройщику создавать комплексное предложение и субсидировать процентные ставки по ипотеке для покупателей квартир. Разумеется, возможность снизить размер общей суммы к выплате по кредиту – мощнейший стимул для приобретения жилья.

Кроме того, если продажи идут хорошо, и счета эскроу по конкретному объекту быстро наполняются, то ставка снижается и для самого застройщика – а значит, он может предоставлять скидки своим покупателям. И за счет этого регулировать спрос, давать лучшие условия на те квартиры, которые сейчас больше всего хочет продать.

Эти и другие инструменты делают сотрудничество девелоперов со Сбером очень выгодным и удобным.

- Со СберБанком мы работаем уже восемь лет, со дня основания компании, - рассказывает коммерческий директор ООО «ЮгСтройИмпериал» Анастасия Маслеха. – И совместная работа дает нам множество преимуществ. Это широчайшая линейка ипотечных продуктов, которая подходит самым разным категориям клиентов. СберБанк занимает лидирующие позиции на рынке ипотечного кредитования, поскольку предлагает такое количество разнообразных ипотечных продуктов, которые подходят практически под все жизненные сценарии наших клиентов. За счет этого для огромного числа людей квартира в комплексах «ЮгСтройИмпериал» становится доступной.

Фото: пресс-служба СберБанка

Во-вторых, по словам представителя застройщика, Сбер сегодня представляет собой целую экосистему сервисов для клиентов, включающую в себя как сервисы для покупки и обслуживания ипотечного кредита, так и массу удобных услуг для жизни и бизнеса. Абсолютное число россиян знают Сбер и уже пользуются его продуктами. Для них это надежный бренд, которому можно доверять.

- Еще одно несомненное преимущество – наличие удобного сервиса ДомКлик, который позволяет получить кредит и совершать платежи в режиме одного окна, необязательно для этого посещать офис банка. Здесь, на одной платформе, объединяются интересы трех сторон: клиента, застройщика и банка. Все максимально удобно. Это именно тот сервис, который мы предлагаем нашим покупателям, - пояснила Анастасия Маслеха.

Вопрос отношения

Когда мы говорим о доступности ипотеки, то дело не только в цифрах – сроках рассмотрения, размере ставки и первоначального взноса. Для любого человека имеет значение то, как к нему относятся, когда он приходит за кредитом. Все-таки это важный шаг, и его нужно сделать правильно.

- Ипотеку мы вместе с мужем брали три года назад в СберБанке. С нами работали хорошие менеджеры, и через все этапы оформления мы прошли без каких-либо трудностей, - рассказывает жительница Краснодара, ветеринарный врач Марина Дубовикова. – В этом году после развода мне пришлось переоформлять ипотеку на себя, и то, как сотрудницы СберБанка отнеслись к этой ситуации – дорогого стоит. Оформляли в офисе банка в центре города на Красной. Специалист держала со мной связь на протяжении всего процесса – больше трех месяцев. Все держала на контроле и ставила меня в известность, когда что-то нужно было сделать. Конечно, такой грамотный и при этом человеческий подход – большой плюс, поэтому готова рекомендовать всем именно СберБанк.

Фото: пресс-служба СберБанка

На самом деле, сегодня ипотеку можно считать одним из самых гибких и современных банковских продуктов. И банки, и застройщики проделали огромную работу для того, чтобы она стала доступнее и вариативнее. Чтобы одновременно с подбором недвижимости клиент сразу понимал, на каких финансовых условиях он сможет осуществить эту покупку.

МНЕНИЕ

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением СберБанка:

«Сегодня Сбер является ключевым оператором рынка ипотеки в стране, а новые возможности цифровой экосистемы помогают нам быстрее понимать запрос рынка, упрощать условия получения займов, ускорять процесс покупки объектов недвижимости.

Сегодня любая ипотека в Сбере оформляется в цифровом формате. И такая возможность онлайн-взаимодействия тоже стала важным драйвером роста ипотеки. Если за весь 2020-й год суммарно мы выдали ипотечных кредитов на 23,6 млрд рублей, то по итогам 11 месяцев этого года уже 112 млрд рублей. Такой рост связан с тем, что все больше россиян хотят жить в своем доме или просторной квартире в южном регионе.

Мы стали оператором всех госпрограмм, направленных на поддержку строительной отрасли. Развивая при этом линейку для застройщиков, в том числе с использованием продуктов для начального финансирования и сделок в рамках кредитования «под будущую прибыль», позволяющих девелоперам уже до завершения строительства финансируемого объекта привлекать средства на развитие новых литеров или проектов. Более 85% всех контактов Сбера с застройщиками мы уже перевели в онлайн. Во многом все эти меры помогли стабилизировать ситуацию на рынке жилой недвижимости и дали возможность сотням тысяч россиян приобрести жильё на Кубани и в Адыгее».