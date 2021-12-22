В Сочи курортный сбор увеличили до 50 рублей

По-новому туристы начнут платить уже в 2022 году. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Разговоры о том, что курортый сбор увеличат, начались еще в июне 2021 года. Тогда вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась на одной из пресс-конференций сообщил, что размер «налога» может вырасти в пять раз. Повод для таких обсуждений, как оказалось, назрел давно.

Дело в том, что эксперимент с курортным сбором на Кубани идет больше 3 лет. Сумма по нынешним меркам – мизерная: 10 рублей с человека в сутки. Тем не менее благодаря отпускникам, которые массово отдыхают на Черноморском побережье, казна региона регулярно пополняется. Благодаря этим деньгами обновляются парки, скверы, бульвары, пляжи, набережные. Словом, туристы платят не за морской бриз, а за пользование курортной инфраструктурой и вклад в ее развитие.

Этот полезный для региона эксперимент решили продолжить, вот только ставку депутаты пересмотрели. В итоге после обсуждения народные избранники приняли поправки в краевой закон, предусматривающие увеличение размера курортного сбора. Туристы, приехавшие на каникулы в Сочи, теперь будут платить 50 рублей в сутки. На остальных курортных территориях с отдыхающих будут взимать по 30 рублей.

- Инициатива ожидаемая. Нам необходимо развивать территории. Ведь на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы, - отметил председатель заксобрания региона Юрий Бурлачко. - Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому.

По его словам, с учетом ежегодно растущего турпотока, сбор с отдыхающих выльется в суммы, вполне достаточные для преображения курортов.

- Мы сможем сделать их привлекательнее и повысить конкурентоспособность на мировом и российском рынках туруслуг, - добавляет Юрий Бурлачко.

Отметим, что по-новому туристы начнут платить уже в 2022 году.

НА ЗАМЕТКУ

На каких курортах действует "налог"

- Анапа;

- Геленджик;

- Сочи;

- Горячий Ключ;

- поселки Новомихайловский и Джубга в Туапсинском районе;

- села Небуг, Шепси, Тенгинка в Туапсинском районе;

- Ейск и станица Должанская в Ейском районе.

Когда платить

Отдыхающий оплачивает сбор при заселении. Плата не включается в стоимость проживания, значит, туристу должны выдать документ, подтверждающий оплату курортного сбора.

В свою очередь, отель или гостиница в течение месяца после выселения гостя должны зачислить сумму курортного сбора в краевой бюджет.

С кого взимают "налог на отдых"

Отпускники, достигшие совершеннолетия, пребывающие в отеле или гостинице более суток. Но есть очень много исключений. Федеральный закон предусматривает 19 категорий льготников, среди которых инвалиды, ветераны и члены их семей, те, кто работает на курортах, а также малоимущие. Кроме того, на Кубани по-прежнему от уплаты курортного сбора освобождены все жители Краснодарского края.