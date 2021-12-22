Земли в пять стадионов, две квартиры и 18 зданий: чем владеет и сколько заработал на госслужбе мэр Краснодара, попавшийся на взятке

Андрей Алексеенко

Мэр Краснодара и бывший первый замгубернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко сейчас ждет, когда ему изберут меру пресечения. 22 декабря он задержан на 48 часов. Чиновника подозревают в получении взятки.

По версии следствия, он запросил с бизнесмена, которому необходимо было ввести в эксплуатацию жилой дом в Краснодаре, коллекционное ружье. Его стоимость оценили в 1,6 млн рублей.

Заглянули в декларацию Андрея Алексеенко. По официальной декларации за 2020 год, еще будучи первым заместителем губернатора, Андрей Алексеенко заработал чуть больше 3,3 млн рублей. На семье Андрея Алексеенко числится огромный перечень объектов недвижимости, большая часть из которых - нежилые здания. Мы насчитали таких 18.

А также около 50 тысяч квадратных метров земли - это площадь почти в пять стадионов.

Примечательно, что мэр Краснодара, которому сейчас предъявлены очень серьезные обвинения, не имеет собственного жилья, как и автомобилей. А две квартиры оформлены на жену. Она, кстати, заработала, судя по документам, в четыре раза больше мужа.

Но в отношении Андрея Алексеенко возбуждено уголовное дело, и все, что находится в его собственности, подлежит аресту.

Суд решит, оставить ли его на время следствия в СИЗО или отпустить под домашний арест.