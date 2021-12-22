Почем взятка? Почему ружье мэра Краснодара за 1, 6 млн рублей не такое и дорогое

Андрей Алексеенко

Громкое задержание на юге страны – в Краснодаре на взятке попался мэр, которого назначили на должность всего месяц назад. Андрею Алексеенко шьют дело о взятке… дорогим ружьем.

По версии следствия, еще три года назад чиновник (тогда он занимал пост вице-губернатора Кубани) получил оружие, стоимостью 1, 6 млн рублей от одного из застройщиков. Так бизнесмен «расплачивался» за махинации с землей в центре Краснодара. Но взяли силовики Андрея Алексеенко только сейчас. То самое ружье, которое и стало «яблоком раздора», нынче проходит как вещдок. Сам глава южной столицы проходит по уловному делу о взятке, а тот, кто ему ее пытался дать замешан в мошенничестве с землями.

А вот итальянское ружье Perazzi, которое и нашли в квартире у мэра Краснодара, не самое дорогое. 1, 6 миллионов рублей – еще не предел по цене на оружие. Есть и более крутые варианты.

Собрали Топ-5 самых дорогих ружей в мире.

1. Ружье из мастерской Петера Хофера за 65 млн рублей

Оружейник из Австралии Петер Хофер и его ружья известны во всем мире. К созданию каждой винтовки он и его мастера подходят с особым трепетом. Изготавливают каждый экземпляр индивидуально. На стволе ружей - уникальные гравировки. Как правило, в них известный мастер изображает охотничьи картины: животных, дикую природу и пр. А сами ружья выполнены из дорогостоящего старинного дерева и метала. За год в мастерской Петера Хофера изготавливается не больше шести винтовок. Стоимость одной - 820 тысяч долларов (примерно 65 миллионов рублей). Позволить себе такое ружье может только ну очень богатый человек.

Ружье из мастерской Петера Хофера за 65 млн рублей. Фото: master-gun.com

2.Ружье VO Falcon Edition за 53 млн рублей

Это не просто ружья, а настоящие произведения искусства: их стволы выполнены из прочной дамасской стали, приклады - из корней редкого ореха. Дополняет солидный вид винтовок гравировка в виде соколов. Ружья изготавливаются вручную в течение нескольких лет: три года их выдерживают в специальных условиях, а потом еще пять недель полируют и отделывают. За год шведский производитель выпускает всего 6 экземпляров. К каждому из них - особенный, индивидуальный подход. Производители изготавливают ружья по руке будущего владельца. А потому и стоят эти уникальные винтовки неприлично дорого. Цена такого ружья 820 тысяч долларов (53 миллиона рублей).

Ружье VO Falcon Edition за 53 млн рублей. Фото:

3. IVO Fabbri 12G за 10 млн рублей

Ружья производит итальянская фирма. При создании учитываются все пожелания будущего владельца. Поэтому просто так фирма оружие не изготавливает, лишь под заказ. А уже сам заказчик может лично присутствовать во время изготовления ружья. Стоит IVO Fabbri 12G - 150 тысяч долларов (примерно 10 миллионов рублей). Ствол этой винтовки покрыт алмазной крошкой и выполнен из добротной древесины. На создание одного экземпляра уходит несколько лет.

IVO Fabbri 12G за 10 млн рублей. Фото: fabbri.it

4. Purdey-Beesley за 9 млн рублей

Истинный английский представитель: сдержанный и лаконичный. На ружье нет сложных гравировок и рисунков, но это никак не влияет на его качество. Purdey-Beesley выпускают на протяжении 200 лет. Двустволку принято считать эталоном спортивного ружья. Стоимость одного экземпляра - 136 тысяч долларов (почти 9 миллионов рублей)

Purdey-Beesley за 9 млн рублей. Фото: purdey.com

5. Beretta Imperiale Montecarlo за 8 млн рублей

Это ружье тоже является спортивным - его предпочитают выбирать Олимпийские чемпионы. Изделие выполнено вручную, из ценных пород дерева и покрыто драгоценным напылением, прицел же сделан и слоновой кости. Цена такого экземпляра - 130 тысяч долларов (8 миллионов рублей)

IVO Fabbri 12G за 10 млн рублей. Фото: fabbri.it

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