Зима разошлась: В Краснодаре стукнет 10-градусный мороз

Температура воздуха 23 декабря в Краснодаре опустится до 10 градусов мороза. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре наконец наступила долгожданная зима. Улицы побелели, сугробов хоть и нет, однако картина за окном уже поднимает настроение заскучавшим по настоящему декабрю горожанам. И, судя по прогнозам, в ближайшие сутки жители кубанской столицы почувствуют еще и сибирские температуры.

Дело в том, что территория Кубани, как и прежде, остается в тыловой части циклона. Вместе с ветрами северных румбов в регион продолжится активное поступление холодного арктического воздуха. Сопровождать его дальнейшее понижение отметок.

- 23 декабря в Краснодаре не ожидается существенных осадков. При этом ветер в городе будет довольно сильный, возможны порывы до 12 метров в секунду, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от 6 до 8 градусов мороза. Местами отметки упадут до 10 градусов. А днем воздух прогреется лишь до 2-4 градусов ниже нуля.

НА ЗАМЕТКУ

Спасатели просят тщательно подготовиться к сильным морозам

Жителей Краснодара просят одеваться "по погоде" и по возможности сократить время пребывания на улице. Кроме того, важно не перекаливать печи и не оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы». А еще спасатели советуют отказаться от выходов на водоемы. Лед на них сейчас очень хрупкий.

КСТАТИ

Водителям рекомендуют проверить машины

Перед поездкой автолюбители должны проверить свою "ласточку". Важно, чтобы техническое состояние машины было исправно. А еще нужно взять с собой в дорогу теплые вещи и горячие напитки в термосе.

А вот в гололед от буксировки машины лучше отказаться. В этом случае водителям советуют вызывать эвакуатор.

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