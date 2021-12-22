«На четверых 2,5 млн штрафа»: в Краснодаре осудили застройщика и его охранников, устроивших дорожные разборки в стиле 90-ых

Темура Намоева после потасовки задержали в центре Краснодара

Известный в Краснодаре застройщик Темур Намоев, его охранники Ислам Хачетлов, Алексей и Василий Чуркины осуждены за хулиганство после дорожных разборок в стиле 90-ых. Роскошный кортеж из премиальных машин 28 сентября ехал в сторону железнодорожного переезда в поселке Индустриальном. По традиции здесь образовалась пробка, томиться в которой бизнесмен и его команда не захотели и попытались выехать на обочину. В это время дорогу крутой Bentley заблокировал водитель на «Газели». Владельцы люксовых авто такое поведение рядового шофера не оценили. Разговор был коротким. Мужчину из отечественного грузовика и его пассажира избили. Видео рукопашной попало в соцсети и вызвало общественный резонанс. Казалось, дальше обсуждения инцидента в интернете дело не зайдет, но в ситуацию вмешались правоохранители.

Через две недели после боя в пробке следователи возбудили уголовное дело, бизнесмен и его охранники были задержаны при оперативной поддержке сотрудников Росгвардии и полиции. В их домах и на рабочих местах проводились оперативно-следственные действия. 10 октября Темура Намоева арестовали на два месяца, чтобы он не смог оказывать давление на пострадавших. Под стражей он пробыл до начала декабря.

- Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы, представленные сторонами, суд принял решение об удовлетворении ходатайства следствия и заключил обвиняемого под стражу на два месяца до 8 декабря включительно, - сообщил суд.

Избитый водитель "Газели" и его пассажир простили налетчиков

Сами пострадавшие после инцидента заявили, что сразу же пошли на мировую с налетчиками и претензий к ним не имеют. Суд учел это и другие обстоятельства и смягчил приговор бизнесмену и его охране. По статье они могли получить несколько лет тюрьмы, но отделались крупными штрафами.

- С учетом раскаяния подсудимых, активного способствования в раскрытии преступления, возмещения ущерба потерпевшим, возмещения морального вреда, наличия на иждивении несовершеннолетних детей, государственных наград, грамот за благотворительную деятельность на территории Краснодарского края и Республики Адыгея суд назначил наказание Намоеву в виде штрафа в размере 1 млн рублей, а также Хачетлову и Чуркиным в размере 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

СПРАВКА «КП»

Темур Намоев - директор краснодарской группы компаний НВМ. Застройщик занимается возведением коттеджных поселков «Изумрудный город», «Крепость», «Рубиновый берег», «Золотой город» и других. Его фирма также владеет собственным бетонным, кровельным и асфальтным заводами. В юности Намоев занимался тхэквондо и рукопашным боем, а потом открыл в Краснодаре школу бокса.