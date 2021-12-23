Хочешь праздник – сделай его сам. Краснодарцы украшают дворы и подъезды к Новому году

Горожане украшают подъезды к Новому году. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Города Краснодарского края преображаются к Новому году. Красиво и празднично стало на главных улицах и площадях, на набережных и в скверах. В Анапе на пляже появилась целая лаундж-зона с песковиками, качелями и детской площадкой. В Геленджике зажгли, пожалуй, самую красивую новогоднюю ель побережья. В Краснодаре на Главной городской площади установили 22-метровую зеленую красавицу и развернули рождественскую ярмарку.

Как это обычно бывает, праздничные иллюминации не дотягиваются до окраин. Здесь обычно не ставят празднично наряженных елок и не возводят светодиодных инсталляций. Поэтому жители отдаленных городских микрорайонов берут инициативу в свои руки. Так, в одной из многоэтажек на Западном Обходе Краснодара появилась собственная зимняя сказка.

Жильцы 12 этажа вместе с детьми раскинули на этаже целую поляну с любимыми героями зимы. Дед Мороз в упряжке везет гору подарков, искусственный снег припорошил картонные ели и домики. Новогоднее торжество чувствуется в каждой детали. На дверь повесили венок из мишуры, под елку поставили снеговика. Хэнд мэйд арт-объекта творился не один день, но оно того стоило. Теперь соседская детвора приходит сюда и гадает, герои какой сказки поселились с ними рядом.

- Когда мы увидели эту красоту, то были и удивлены, и восхищены. Сколько труда вложено и души на радость всем нам – и взрослым, и детям. Проходишь мимо и сразу настроение поднимается, чувствуется приближение праздника, вспоминается детство, - говорит жительница дома. – Спасибо за это нашим творческим соседям.

Принарядили жители микрорайона и улицы. На подрастающих елочках появились самодельные игрушки из пластиковых бутылок, гирлянды и снеговички из бумаги. Теперь водить хороводы будет не так скучно. Между тем жильцы запустили своеобразный флешмоб и приглашают остальных соседей украсить хвойные деревья у своих подъездов. Ведь чем больше новогодних атрибутов вокруг, тем сильнее ощущается приближение праздника.

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