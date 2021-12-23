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22 декабря 2021 22:13

Два чиновника из мэрии Краснодара требовали от врача 250 тысяч рублей

Они задержаны силовиками
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Мужчины задержаны за взятку и посредничество во взяточничестве

Мужчины задержаны за взятку и посредничество во взяточничестве

Под уголовное дело попали замначальника отдела жилищного контроля администрации Краснодара и его подчиненный. Чиновники в июле этого года требовали от врача 250 тысяч рублей. Женщина в своей квартире оборудовала медицинский кабинет, а госслужащие заявили, что она сделала это незаконно. И чтобы решить вопрос, попросили денег.

- Госслужащие договорились получить деньги от женщины-врача за непривлечение к ответственности. Она нарушила требования жилищного фонда - сделала перепланировку в своей квартире и использовала помещение не по назначению, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров.

Деньги отправлены на экспертизу

Деньги отправлены на экспертизу

Сотрудник муниципального контроля попросил знакомого сообщить женщине, что за 250 тысяч в ведомстве готовы закрыть глаза на нарушение. Та согласилась, но через время сообщила о предложении следователям.

- Знакомый чиновников приехал к врачу, передача взятки была в «Лексусе» женщины. В машине с поличным и задержали мужчину, который во всем сразу же признался, - отметил Иван Сенгеров. После чего задержанный добровольно согласился участвовать в дальнейших оперативно-розыскных мероприятиях. И вечером этого же дня передал деньги под контролем силовиков чиновникам, которых также повязали.

Мужчин задержали с поличным

Мужчин задержали с поличным

В настоящее время возбуждено уголовное дело за взяточничество. Госслужащие задержаны, расследование продолжается.

ЧППроисшествия: ЧП