Два чиновника из мэрии Краснодара требовали от врача 250 тысяч рублей

Мужчины задержаны за взятку и посредничество во взяточничестве

Под уголовное дело попали замначальника отдела жилищного контроля администрации Краснодара и его подчиненный. Чиновники в июле этого года требовали от врача 250 тысяч рублей. Женщина в своей квартире оборудовала медицинский кабинет, а госслужащие заявили, что она сделала это незаконно. И чтобы решить вопрос, попросили денег.

- Госслужащие договорились получить деньги от женщины-врача за непривлечение к ответственности. Она нарушила требования жилищного фонда - сделала перепланировку в своей квартире и использовала помещение не по назначению, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров.

Деньги отправлены на экспертизу

Сотрудник муниципального контроля попросил знакомого сообщить женщине, что за 250 тысяч в ведомстве готовы закрыть глаза на нарушение. Та согласилась, но через время сообщила о предложении следователям.

- Знакомый чиновников приехал к врачу, передача взятки была в «Лексусе» женщины. В машине с поличным и задержали мужчину, который во всем сразу же признался, - отметил Иван Сенгеров. После чего задержанный добровольно согласился участвовать в дальнейших оперативно-розыскных мероприятиях. И вечером этого же дня передал деньги под контролем силовиков чиновникам, которых также повязали.

Мужчин задержали с поличным

В настоящее время возбуждено уголовное дело за взяточничество. Госслужащие задержаны, расследование продолжается.