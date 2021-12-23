Субтропический Сочи завалило снегом

Город стал по-настоящему сказочным Фото: Олег УМАРОВ

Сочи выбирается из-под снега. Пальмы покрыты белоснежной коркой. Такого новогоднего чуда здесь даже не мечтали увидеть.

- Это просто сказка, - говорят жители курорта.

В горах Сочи снег - нормальное явление, на побережье его могут не видеть годами.

- Температура в Сочи опустилась до -10 градусов, такие значения зафиксированы в Красной Поляне. В Центральном, Хостинском и Лазаревском районах температура опустилась до 2-4 градусов мороза, - сообщают "КП"-Кубань" в мэрии курорта.

Сириус в снегу. Фото: @sirius_okrug

К счастью, серьезных сбоев объектов жизнеобеспечения удалось избежать. Нигде не случилось и порывов электрических проводов, о которых предостерегали экстренные службы.

- Движение на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок местами затруднено, движение на нескольких маршрутах осуществляется не до конечных остановок. Сочинцев и гостей города-курорта просят воздержаться от поездок на личном транспорте в случае отсутствия зимней резины, - говорят в администрации города.

Белые крыши - редкая картина для Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Снег тем временем будет еще пролетать в течение дня в Сочи. Штормовое предупреждение продолжает действовать до конца суток 24 декабря. По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского городской оперативный штаб работает в круглосуточном режиме.