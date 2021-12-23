Гаишники откопали из снега машину с семьей

В автомобиле находились 6 человек. Фото: скрин видео

Автоинспекторы помогли семье, застрявшей в сугробах Апшеронского района Кубани. Водитель Хендай не справился с движением по скользкой дороге, машину занесло, и она оказалась в кювете. С мужчиной в салоне находились 5 пассажиров – жена и четверо детей. Они ехали в сторону Гуамки, и путешествие могло бы закончиться печально, если бы не подоспевшие на помощь полицейские.

- Сотрудники Госавтоинспекции, оказавшись рядом с местом происшествия, вызвали грузовой транспорт и помогли водителю и пассажирам выбраться из неприятной ситуации, связанной с погодными условиями, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

К счастью, обошлось без пострадавших. Дорожные полицейские напоминают о сложной ситуации на магистралях региона из-за выпавшего снега. Водителям необходимо передвигаться только на зимней резине, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" писала, что в «Сириусе» полицейские помогли потерявшейся девочке с самокатом вернуться к родителям. Школьница не взяла с собой на прогулку телефон, что вызвало панику у взрослых.

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