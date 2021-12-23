Потребительская сфера Сочи пополнила городской бюджет на два миллиарда рублей

В городе работают десять городских ярмарок. Фото: пресс-служба городской администрации

В 2021 году потребительская отрасль Сочи пополнила городской бюджет почти на два миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По объемам налоговых поступлений в городской бюджет Сочи в 2021 году потребительская отрасль расположилась на первом месте. В настоящее время в отрасли трудятся свыше 42 тысяч человек. В этом году в Сочи открылось 34 новых крупных торговых объектов федеральных розничных сетей и 28 магазинов местных продовольственных товаров. Гипермаркеты принимают активное участие в реализации муниципальных программ.

– В городе работают десять городских ярмарок. Четыре из них появились в 2021 году по поручению мэра Сочи, – сообщили в пресс-службе городской администрации.

Эти ярмарки пользуются большой популярностью у продавцов и покупателей. Здесь реализуют свою продукцию почти 90 фермеров из восьми регионов России. В этом году еженедельно на ярмарках продавалось от 70 до 120 тонн сельхозпродукции. Стоимость товаров ниже розничных цен на рынках Сочи.

– У нас в Сочи произрастает большое количество овощей и фруктов. Мы будем развивать инфраструктуру потребительского рынка с учетом спроса населения и региональных особенностей. Наша задача – организовать ярмарки в отдаленных селах. Нужно дать возможность сочинцам продавать излишки выращенной продукции. Создать условия для эффективной торговли, – сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Особую популярность у сочинцев имеет формат «Фермерский дворик». На территории Сочи выставлено девять таких конструкций. В 2022 году появятся еще четыре «дворика».

– Сочи стал победителем краевого конкурса в номинации «Лучший фермерский дворик». Город занял первое место, – добавили в пресс-службе администрации Сочи.

Все же большую долю потребительской сферы Сочи занимают объекты общественного питания.