Пойманный на взятке мэр Краснодара не в СИЗО, а в кресле. Почему

Андрей Алексеенко

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко вернулся к своим обязанностям несмотря на то, что 22 декабря в отношении него возбудили уголовное дело по тяжкой статье. Эту информацию следователи подтверждают и сегодня.

- Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего первого замгубернатора Краснодарского края и действующего мэра Краснодара. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в 2018 году Алексеенко получил от сторонних лиц взятку в виде коллекционного ружья стоимостью 1,6 млн рублей.

- Статья 290 УК РФ - тяжкая. И статистика такова, что обычно подозреваемого в этом тяжком преступлении отправляют в следственный изолятор до окончания расследования. Самый минимум, какую меру пресечения требует следователь - домашний арест. Но в ситуации с мэром Краснодара нам неизвестен его процессуальный статус: он все-таки подозреваемый или нет? Если да, то отсутствие какой-либо меры пресечения или подписка о невыезде по тяжкой статье - это беспрецедентно мягкая мера. И в целом - нонсенс, - прокомментировал "КП" - Кубань" адвокат бюро "Правовой статус" Алексей Иванов.

Напомним, о следственных действиях в квартире и в рабочем кабинете мэра Краснодара 22 декабря сообщили правоохранители. Позже это подтвердили и в пресс-службе мэрии.