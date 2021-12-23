Кубань обновила рекорд по сбору зерна, подсолнечника и свеклы

Кубанские хлеборобы – настоящие профессионалы своего дела, и новые рекорды – тому подтверждение. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Аграрии Краснодарского края подводят итоги года. В 2021-м капризы природы вновь добавили хлопот, правда, в этот раз, землю мучила не засуха, а ливни. Тем не менее региону удалось стать рекордсменом по урожаям. О развитии отрасли рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

Достижения года

Кубанские хлеборобы – настоящие профессионалы своего дела, и новые рекорды – тому подтверждение. В 2021 году был достигнут исторический зерновой рекорд. Только озимой пшеницы убрали 10 миллионов 600 тысяч тонн. Притом что жатва шла в непростых погодных условиях. Что важно, почти вся пшеница - 3-го и 4-го классов — качественная и востребованная у покупателя.

- Мы также рассчитывали на больший результат по кукурузе, но этому препятствовали катаклизмы. Тем не менее 2,3 миллиона тонн – достойный результат, - отметил Андрей Коробка. – Подсолнечника мы собрали более миллиона тонн. Урожай сахарной свеклы составил 9,6 млн тонн — это один из рекордных результатов.

Кстати, в передовики отрасли вырвались и садоводы — урожай яблок на 120 тысяч тонн выше прошлогоднего. При этом с одного гектара наши аграрии убирают на треть больше фруктов. Таким коллеги из других регионов похвастаться не могут.

В помощь аграриям — средства господдержки

На протяжении 3-4 месяцев доступность удобрений, особенно азотосодержащих, была очень низкой. Если в прошлом году цена на них была 15-16 рублей за килограмм, то уже осенью аграрии приобретали удобрения за 30 рублей.

- Хорошо, нас правительство услышало. Мы заключили соглашение, выставили потребности, и у нас поставки с января 2022 года будут осуществляться российскими заводами, в том числе кубанскими, — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка. – Нас заверили, что все регионы будут обеспечены. Самое главное – цены были зафиксированы на уровне 16-20 рублей.

А еще в помощь аграриям — средства господдержки. Уже известно, что на развитие агропромышленного комплекса в следующем году направят больше 9,5 млрд рублей.

НА ЗАМЕТКУ

В марте 2022 года начнет действовать новый чайный стандарт

Он закрепит концентрацию в купаже выращенного на Кубани листа.

В сезон сбора, который длится несколько недель, чаеводы трудятся без выходных.

Краснодарский край – основной регион в России, где в промышленных масштабах выращивают чай. Это эксклюзивный продукт и «визитная карточка» для Кубани. Представления о краснодарском чае у многих сложились еще со времен Советского Союза.

При этом в последние годы участились случаи производства контрафакта. Чтобы препятствовать этому, с 1 марта 2022 года будет действовать одноименный стандарт. Это будет чай, в котором будет находиться большая часть листа, произведенного на Кубани.

- Не ниже 50% краснодарского чая может содержаться в 1 пакетике чая. Раньше эта цифра не больше процента была, - сказал замглавы региона.

КСТАТИ

В рыбную отрасль направят вдвое больше денег

Такие планы на 2022 год.

В 2021 году рыбохозяйственный комплекс края демонстрирует высокие производственные показатели.

В этом году существенно выросло производство форели, раков, мидий и устриц. Фото: admkrai.krasnodar.ru

- Мы ожидаем объем вылова водных биоресурсов на уровне 12 тысяч тонн, – заявил заместитель губернатора региона Андрей Коробка.

При этом объем производства рыбы составил 18 тысяч тонн. Это больше, чем в прошлом году, почти на четверть.

- Если говорить конкретно, мидий и устриц произведено порядка 305 тонн, объем вырос на 70%, - говорит Андрей Коробка. - Кроме того, на 27% в регионе нарастили объемы производства форели - до порядка 500 тонн.

А еще в четыре раза увеличились объемы производства раков - до 12 тонн.

- Объемы производства аквакультуры в будущем зависят от тех мощностей, которые регион запустит в 2022 году, - уточнил Андрей Коробка. - Компания, которая занимается форелью, заканчивает строительство первой фермы мощностью 3 тысяч тонн форели в год.

В следующем году предприятие будет запущено. Таких ферм по плану у компании будет четыре, а это порядка 12 тысяч тонн продукции.

Говоря о планах на 2022 год, Андрей Коробка отметил, что объем господдержки рыбохозяйственного комплекса серьезно увеличат. На эту отрасль направят вдвое больше денег - 35,5 миллиона рублей, хотя ранее было 15,5 миллиона. Из них 20 миллионов рублей направят предприятиям отрасли на приобретение рыбоперерабатывающего оборудования.