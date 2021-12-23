Дом на краю обрыва. Оползень грозит уничтожить единственное жилье сочинцев

Из-за оползня дом Филатовых может рухнуть в любой момент. Фото: filo4ka_

Оползни в Сочи происходят с печальной регулярностью. В середине осени сход грунта почти уничтожил коттеджный поселок в селе Сергей-Поле. Тогда за двое суток здесь выпала практически месячная норма осадков. Земля ушла из-под ног поздней ночью, а наутро, 5 октября, открылась грустная картина – новые дома снялись со своих мест, а асфальт распался на части. Старожилы не помнят такого с 1988 года. Жители были эвакуированы, в районе объявили режим ЧС.

С того времени о движении грунта на курорте не было слышно. Но это была временная передышка. Теперь оползень угрожает семье Филатовых, дом которых находится в Адлерском районе в селе Верхневеселое. Землю на этом месте они купили в 2014 году, и не спеша строили свой небольшой - в 39 квадратов - дом. До осени этого года они не знали проблем и радовались собственному жилью, где подрастали дети. А потом начались проблемы.

- Первые трещины пошли на соседнем участке этой осенью. Мы предупреждали соседку, что надо делать укрепление, но она не слушала. Она в общем-то и не живет здесь. Потом рухнул край ее участка. И мы стали заниматься им, чтобы спасти свой – отсыпали его, забили сваю в угол участка. Работы влетели нам в копеечку. Мы потратили почти 400 тысяч рублей, пришлось брать кредит, - рассказала «КП»-Кубань» Олеся Филатова.

На днях грунт вновь активизировался из-за сырой погоды. Вода подточила породу, и теперь дом Филатовых висит на краю и может рухнуть в любой момент вместе с жильцами.

- У нас с мужем двое детей, младшему всего 1,5 года. Первые ночи я не могла спать от страха за них, дом ходил ходуном. Сейчас нужно укрепить его со всех сторон. Каждые сутки он проседает на 10 - 20 см. Мы начали работы, но мешает погода, а самое главное – у нас просто нет денег. Я в декрете с малышом, плюс надо отдавать деньги в банк за предыдущие работы, - делится Олеся.

Оставаться в доме стало опасно. Тогда Олеся обратилась за помощью в администрацию Адлерского района. Семья из четырех человек перебралась в пункт временного размещения, оставив все вещи, мебель и бытовую технику. В свой дом они приезжают только днем, чтобы приготовить еду.

- Из-за движения грунта жительнице частного дома, расположенного в СНТ «Труд», было предложено переселиться вместе с членами семьи в один из пансионатов Адлерского района, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи. - Собственнице оказывается необходимая консультационная помощь.

От отчаяния Олеся объявила сбор денег. Сейчас семье для восстановления дома и участка нужно полмиллиона рублей. Около 200 тысяч семье удалось собрать. Им помогли родственники, друзья и просто неравнодушные люди, которые узнали о их беде. К сожалению, жилье не было застраховано, а значит, на выплаты рассчитывать не приходится.

- Нам трудно осознавать, что под Новый год мы остались без дома. Все украшают елки, готовятся к празднику, а мы не знаем, что будет завтра, - говорит Олеся. – Мы очень благодарны всем, кто откликнулся. Ждем установления сухой погоды, и займемся восстановлением участка. А пока мы ощущаем себя бездомными.

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