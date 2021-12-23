В Адыгее кондуктор троллейбуса высадил сестер-школьниц из-за сломанного валидатора

В Майкопе детей выгнали из троллейбуса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Майкопе разыгрался очередной скандал с детьми-пассажирами, которых выгнали из общественного транспорта. Как сообщили родственники 14-летних сестер-школьниц, девочки возвращались из лицея № 34 домой. Двойняшки привыкли расплачиваться за проезд банковской карточкой, которую регулярно пополняла мама. Однако в этот день кондукторша, работающая на троллейбусном маршруте № 11, заявила, что валидатор для безналичной оплаты вышел из строя, а бесплатно она никому не разрешает ездить.

- Зашли в троллейбус, хотели оплатить картой, так как у них не было наличных денег, только карточка мамы. Но у кондуктора сломался аппарат, и она их в мороз выгнала из троллейбуса, - рассказала о произошедшем старшая сестра девочек.

Надо сказать, что в Адыгее сейчас держится минусовая температура и девочкам пришлось несколько километров идти пешком до дома бабушки.

В РФ действует закон, который запрещает высаживать несовершеннолетних из транспорта при отсутствии билета. Ни водители, ни кондукторы не имеют права выгнать ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, за безбилетный проезд в общественном транспорте.

О конфликте узнали в администрации Майкопа. В отделе городской инфраструктуры согласились, что действия женщины-кондуктора были противозаконны и бесчеловечны.

- В отношении кондуктора троллейбусного маршрута № 11 будет применена дисциплинарная ответственность за неправомерные действия в адрес несовершеннолетних детей, - сообщили корреспонденту «КП»-Кубань» в администрации республиканского центра.

Свои извинения девочкам принесло и руководство МУП «Майкопское троллейбусное управление». В предприятии рассказали, что провели дополнительный инструктаж с сотрудниками.