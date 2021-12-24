Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 24 декабря 2021 года: в Анапе закрыли школу из-за выявленных случаев COVID-19

На дистанционное обучение ушли ученики школы в Анапе Фото: Мария ЛЕНЦ

В Анапе из-за выявленных среди учеников случаев заражения коронавирусной инфекцией закрыли школу. Сейчас ребята продолжают обучение дома с использованием дистанционных образовательных технологий.

Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, также ушли на карантин 211 классов в 106 школах Горячего Ключа, Краснодара, Анапы, Новороссийска, Сочи, а также Белоглинского, Брюховецкого, Выселковского, Абинского, Калининского, Каневского, Крымского, Динского, Ейского, Кущевского, Темрюкского, Тихорецкого, Туапсинского, Новокубанского, Новопокровского, Павловского, Приморско-Ахтарского, Лабинского, Мостовского, Успенского и Щербиновского районов.

Закрыты 91 группа в 55 детских садах и 16 групп в десяти колледжах и техникумах.

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В медицинские организации края с подозрением на коронавирус за весь период обратились 626 805 граждан. В лабораториях провели 5 651 973 исследования.