Оксана Акиньшина показала новорожденного ребенка

Оксана Акиньшина

Многодетная мамочка Оксана Акиньшина поделилась снимком, который вмиг собрал тысячи комментариев. Как сообщает kp.ru, подписчиков звезды мюзикла «Стиляги» растрогала фотокарточка женщины, которая прижимает к себе крошечного малыша в голубых ползунках, распашонке и шапочке. По Сети поползли слухи – Акиньшина родила своему возлюбленному Даниле Козловскому наследника. У Акиньшиной мальчик - это четвертый ребенок, Козловский также воспитывает дочь Оду-Валентину, которую ему родила Ольга Зуева.

Оксана Акиньшина на съемках второго сезона сериала «Контейнер». Фото: личная страница Instagram актрисы

Домыслы, впрочем, были не беспочвенны. Минувшей осенью Оксана сама спровоцировала слухи о своей беременности. Она пришла на премьеру фильма режиссера Петра Буслова «БУМЕРанг» в таком объемном пальто, что многие заподозрили актрису в попытках скрыть округлившийся животик.

Конечно же, в отцы записали харизматичного Данилу Козловского. Слухи давно связывают их вместе. Мол, звезда «Мы из будущего» даже бросил мать своей дочери Ольгу Зуеву.

Но правда открылась. Как оказалось, Акиньшина родила ребенка вовсе не от Козловского. И подписчики совершенно зря поздравляли мужчину с пополнением в семействе. Собственно, это даже и не родной малыш Оксаны. Она всего лишь разместила в блоге кадр со съемочной площадки сериала «Контейнер». По данным kp.ru, в этом проекте Акиньшина играет роль суррогатной матери, которая родила ребенка богатой паре.