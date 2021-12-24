Дети спали штабелями в пять ярусов. В Сочи закрыли частный сад за антисанитарию и нарушения

За чистотой в саду не следили. Фото: пресс-служба прокуратуры региона

В частный сад «Лучики» в Сочи нагрянула прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства пришли после многочисленных жалоб родителей. Все сообщения от мам подтвердились: детей много, кроватей не хватает, в помещениях и на кухне грязно… и это еще не весь список недостатков.

- После проверки выяснилось, что у детского сада нет лицензии. Образовательная деятельность велась незаконно. К тому же у воспитателей отсутствовали личные медицинские книжки и документы об образовании, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре.

Фото: пресс-служба прокуратуры региона

В здание частного детского сада родителей никогда не пускали. Руководство ссылалось на пандемию и санитарного врача, мол, из-за коронавируса ввели правила для безопасности детей.

А вот проверка прокуратуры показала, что не все так уж и чисто в этой формальности. И даже в прямом смысле этого слова.

- Частным садом использовались нежилые помещения. Они не соответствовали ни санитарным, ни пожарным требованиям, не было и помещения для медпомощи. Дети спали на пятиуровневых и двухъярусных кроватях, иногда и по несколько человек, не были обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями и полотенцами в достаточном количестве. А на кухне царила антисанитария и грязь, - отметили в прокуратуре Краснодарского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры региона

В надзорном ведомстве добавили, что в холодильных и морозильных камерах продукты хранились без упаковки производителя и маркировочных ярлыков.

По суду частный сад закрыли. А руководителю запретили заниматься деятельностью по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста.

Это не первый случай закрытия частного детского сада в Сочи. В начале декабря этого года там прекратил деятельность Wonderland. Основания все те же: отсутствие лицензии, медкнижек, антисанитария.

Фото: пресс-служба прокуратуры региона

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