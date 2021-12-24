Пациент для «Евроонко» – главный человек в клинике

Для диагностики и лечения онкологических заболеваний в клинику за год обратились более двух тысяч человек. Фото предоставлено пресс-службой Клиники «Евроонко».

Уходящий 2021 год стал успешным для краснодарской клиники «Евроонко». Бренд федеральной сети клиник экспертной онкологии уже узнаваем не только в регионе, но и за его пределами. Для диагностики и лечения онкологических заболеваний в клинику за год обратились более двух тысяч жителей Кубани, Ростовской и Астраханской областей, республик Северного Кавказа, Адыгеи, Крыма и даже таких далеких от Краснодарского края регионов, как Ярославская и Пензенская области, Сахалин.

Своя ниша в лечении онкологических заболеваний

Столица Кубани считается крупнейшим медицинским центром юга России. В регионе востребованы не только многопрофильные лечебные учреждения, но и узкоспециализированные. Краснодарский филиал клиник экспертной онкологии «Евроонко», распахнувший двери для онкологических пациентов в июне 2020 года, за полтора года работы прочно занял свою нишу в оказании онкологической помощи жителям края и соседних регионов.

Для пациентов со злокачественными новообразованиями критически важно как можно раньше установить диагноз и начать лечение. В клинике «Евроонко» без очередей и долгих ожиданий пациенты проходят необходимые обследования, и им в кратчайшие сроки назначается лечение, основанное на актуальных международных протоколах и с применением оригинальных препаратов последнего поколения.

Очень часто в клинику обращаются за вторым врачебным мнением. Фото предоставлено пресс-службой Клиники «Евроонко».

Персонифицированный подход, которому прочат будущее, уже сейчас применяется на практике в «Евроонко». Его цель – найти подходящий лекарственный препарат для конкретного больного и разработать схему лечения пациента в соответствии с его индивидуальными особенностями.

Очень часто в клинику обращаются за вторым врачебным мнением, приносят на пересмотр стекла и блоки. Получение второго и даже третьего врачебного мнения уже давно стало привычной практикой в развитых странах. По статистике, в 60% случаев после того, как пациент решил воспользоваться этой услугой, существенно меняется схема диагностики и лечения. В онкологии это иногда помогает спасти жизнь.

Врачи «Евроонко» применяют междисциплинарный подход и при необходимости проводят консилиумы с зарубежными коллегами, чтобы помочь больным даже на поздних стадиях рака.

Высокий уровень сервиса и комфорта сегодня также имеют большое значение для онкологических пациентов. Заплатив за услугу, люди хотят получить не только качественную помощь, но и комфортные условия пребывания в клинике. Пациент для всего персонала «Евроонко» – главный человек в клинике!

Уникальное предложение для жителей Кубани

Краснодарский филиал «Евроонко» предлагает услуги, которые в настоящий момент являются эксклюзивными для региона. Например, проверка состояния кожи с составлением «карты родинок» на инновационном видеодерматоскопе немецкой фирмы FotoFinder. В клинике в Краснодаре установлена одна из последних моделей с расширенным функционалом, аналогов которой на Кубани нет.

В клинике «Евроонко» без очередей и долгих ожиданий пациенты проходят необходимые обследования. Фото предоставлено пресс-службой Клиники «Евроонко».

Цифровой видеодерматоскоп оценивает состояние невусов, а при повторных исследованиях автоматически выявляет появление новых пигментированных образований и отслеживает любые изменения в ранее имевшихся. Проведя диагностику, врач получает максимально точную информацию о состоянии родинки или родимого пятна. 140-кратное увеличение и высокое качество изображений позволяют тщательно исследовать образование, своевременно обнаружить любые патологические изменения. Обследование на аппарате FotoFinder по точности значительно превосходит традиционные методы диагностики меланомы.

Фотодинамическая терапия для лечения онкопатологий

В краснодарской клинике экспертной онкологии «Евроонко» для лечения рака и предраковыых заболеваний применяются различные виды терапии. Один из них – фотодинамическая терапия. Суть процедуры состоит в том, что в организм человека вводится фотосенсибилизатор – вещество, повышающее чувствительность тканей к солнечному свету. Благодаря особому строению молекул препарата, он преимущественно накапливается в раковых клетках. Поэтому воздействие на опухоль лазерным излучением после введения медикамента вызывает ее разрушение с минимальным травмирующим влиянием на здоровые клетки.

С помощью ФДТ полностью уничтожаются опухоли кожи или уменьшается их объем, внутрикожные метастазы, лечатся дисплазии и рак шейки матки, опухоли влагалища, половых губ, другие гинекологические воспалительные заболевания, которые могут привести к развитию онкопроцесса. Например, на фоне вируса папилломы человека.

Очень хорошо также поддаются лечению фотодинамической терапией рак верхней и нижней губы, рак полости рта и языка, рак вульвы.

Плюсы этого вида лечения – отсутствие тяжелых побочных эффектов и осложнений, быстрое достижение результата, возможность неоднократного проведения и сохранение здоровых тканей.

В новогодние каникулы – работа в обычном режиме

Не секрет, что во время длительных выходных и праздников государственные лечебные учреждения значительно сокращают объем онкологической помощи. В предстоящие новогодние каникулы клиника «Евроонко» будет работать в обычном режиме. В праздники пациенты без проблем могут получить весь спектр онкологической помощи: лекарственную терапию, малоинвазивные хирургические вмешательства, фотодинамическую терапию, паллиативную помощь.

В выходные дни также можно пройти диагностические процедуры, которые многие краснодарцы и жители края откладывали на потом. Рак, к сожалению, не уходит на праздники, и перерывы в лечении онкологических заболеваний порою играют роковую роль.

СПРАВКА «КП»

Федеральная сеть клиник экспертной онкологии «Евроонко» – российская сеть частных специализированных онкологических центров, предоставляющих полный спектр услуг по диагностике и лечению рака по современным мировым стандартам.

В связи с высокой потребностью жителей регионов в качественной и оперативной онкологической помощи с 2019 года «Евроонко» развивает сеть клиник экспертной онкологии в крупнейших городах России. Первый филиал клиники, в Краснодаре, начал свою работу 15 июня 2020 года. В октябре прошлого года состоялось торжественное открытие клиники в Санкт-Петербурге, в марте заработал первый информационно-сервисный центр «Евроонко» в Нижнем Новгороде, а в сентябре – в Самаре.

Клиника «Евроонко» в Краснодаре работает как амбулаторный онкологический центр. Здесь пациентам доступен весь спектр лабораторных, инструментальных и функциональных методов диагностики на новейшем оборудовании экспертного класса, различные программы онкоскрининга, генетическое тестирование в крупнейших зарубежных лабораториях, ранняя диагностика рака. В клинике проводят лекарственную противоопухолевую терапию (химиотерапию, таргетную и иммунную терапию), фотодинамическую терапию, различные хирургические вмешательства и другие манипуляции: эвакуацию скопившейся жидкости в брюшной полости и груди при асците и плеврите, удаление родинок и новообразований на коже с последующей биопсией и многое другое.

Адрес «Евроонко» в Краснодаре: ул. Северная, 315.

Телефон для записи и справок: +7 (861) 238-76-74.