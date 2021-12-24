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Общество24 декабря 2021 10:07

Азовское море замерзло

В Ейске побережье покрылось льдом
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Азовское побережье сковало льдом. Фото: скрин видео moresinee

Азовское побережье сковало льдом. Фото: скрин видео moresinee

Суровая зимняя погода установилась на всей территории Краснодарского края. Холодный воздух резко опустил столбики термометров до минусовых отметок в регионе. Он принес с собой обильные снегопады. В Краснодаре выпавший утром 21 декабря снег на пару часов парализовал транспортное движение. Сугробы появились даже в субтропическом Сочи.

Азовское побережье из-за сильного ветра и низкой температуры покрылось толстой коркой льда. Обледенели камни на берегу и даже в море. По наблюдениям синоптиков, такое явление не редкость для Ейска и окрестных курортных поселков. Морская вода в этих местах менее соленая, чем в Черном море, поэтому замерзает быстрее.

Уже к выходным на Кубани начнет теплеть. Ранее "Комсомольская правда"-Кубань" рассказывала, что в Краснодаре выходные будут дождливыми. Температура воздуха может колебаться от 7 до 11 градусов тепла.

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