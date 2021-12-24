Саперы и спасатели оцепили весь дом из-за мужчины с психологическим расстройством на Кубани

Проводится проверка Фото: Олег ЗОЛОТО

В одном из многоквартирных домов в Анапе ночью было неспокойно. Там мужчина с явным психическим расстройством поставил на уши всех жильцов.

- Она хочет взорвать меня, - с истерикой стучал в двери соседям мужчина, говоря о проститутке, которой он якобы не заплатил.

На место приехали спасатели и саперы. Спецслужбы оцепили весь дом, чтобы обезопасить людей, но взрывчатых веществ не нашли. Да и девушку по вызову тоже.

- Девушка, с которой якобы у мужчины с ограниченными возможностями произошел конфликт, оказалась плодом воображения. Полицейским дебошир во время объяснения утверждал, что она находится в комнате, хотя фактически кроме него там никого не было, - сообщили в пресс-службе УМВД по Анапе.

Мужчину, из-за которого оцепили весь дом, пришлось передать медикам. Сейчас он находится в больнице. А полицейские проводят проверку и решают, под какую статью попадает ситуация.

Местные жители тем временем отмечают, что мужчина не первый раз наводит такой шум.

- Он инвалид-алкоголик. Чуть ли не каждую ночь «долбится» в квартиры и орет, - пишут в комментариях соседи.

Не исключено, что мужчину определят в спецучреждение.

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