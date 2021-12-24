В Сочи вырастут цены на проезд в общественном транспорте

Повышение стоимости проезда связано с увеличением цен топлива. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи с января 2022 года произойдет рост цен на проезд в общественном транспорте. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

– Повышение стоимости проезда связано с увеличением цен топлива, запчастей, горюче-смазочных материалов. Также увеличились затраты на техобслуживание и ремонт подвижного состава, – уточнили в городском департаменте транспорта и дорог.

Жителям и гостям Сочи выгоднее оплачивать проезд банковскими картами. Говорят, что при оплате картой цена на проезд будет ниже, чем покупка билета за наличные.

Дифференцированный тариф будет на муниципальных автобусах под номерами 12, 16, 17, 18, 23, 36, 49, 68, 69, 70 и 86. С 10 января 2022 года 32 рубля при оплате наличными и 30 рублей при оплате картой билет будет стоить на маршрутах № 2, 3, 10, 14, 15, 20, 29. Возможность выбрать разные суммы оплаты предоставляется на маршрутах № 75, 76, 77, 78, 80 и 81.

На маршрутах пригородного сообщения по регулируемому тарифу за наличные средства планируется установить тариф 3,40 рубля за пасс./км. При оплате банковской картой цена на билет останется 3 рубля за пасс./км.

По нерегулируемому тарифу стоимость проезда будет равна 32 рублям с 12 января 2022 года на маршрутах № 4, 6, 24, 92, 94. С 13 января следующего года на маршрутах № 7, 8, 13, 19, 22, 25, 41, 90, 95, 98, с 14 января на маршрутах № 30, 37, 38, 43, 45, 46, 83, 87. Также с 13 января маршрут № 44 увеличит цену на билет до 30 рублей.

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