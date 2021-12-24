На Кубани неизвестные с ножом и краской напали на фургон по отлову животных и выпустили всех собак

Жалобы поступают с обоих сторон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зоозащитники из разных районов жалуются на компанию «Велес». Эта организация занимается отловом собак. Животных при этом собирают законно, с городами заключены контракты на подобные мероприятия. Но волонтеров такой ход событий не устраивает, мол, нужна конкретика и прозрачность. Они подозревают, что безнадзорных собак жестоко вылавливают с помощью лекарств, а затем просто убивают.

В свою очередь, сотрудники «Велес» заявляют - при отлове не используются спецсредства, а животных доставляют в приюты. Но неравнодушные жители не успокаиваются. А в декабре и вовсе произошло вооруженное нападение на работников организации. Как пострадавшие подозревают, это могли сделать зоозащитники.

- Мы вылавливали собак в Геленджике по заявке ЖКХ. 13 животных поймали руками без использования спецсредств, все записывали на видео. По пути в приют на нас напали, - написал заявление в полицию представитель компании.

Подрядчик отметил, что события разворачивались, как по сюжету боевика.

- Служебный транспорт окружили четыре машины. Из них вышли неизвестные люди, закрасили окна краской, поразили работников слезоточивым баллончиком и распылили в салоне огнетушитель. Пока один угрожал ножом, другие прокололи колеса, а третьи выпустили из фургона всех собак, - рассказали пострадавшие.

Известно, что большинство животных разбежались. А налетчики скрылись.

- Мы считаем, что за этим стоят волонтеры. В отношении нас пишут заявления в прокуратуру о нарушениях отлова еще до отлова животных. Организацию оклеветали, назвав живодерами. По телефону постоянно поступают угрозы. Даже требуют деньги, иначе, как они выражаются, зоошиза не прекратиться, - пожаловались правоохранителям представители службы по отлову животных.

В полиции в курсе случившегося. На побережье сейчас проводится проверка по всем ситуациям.

- Материал зарегистрирован, проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Не исключено, что по данному факту будет возбуждено уголовное дело. Налетчикам как минимум грозит статья за повреждение чужого имущества. А за это можно получить два года тюрьмы.