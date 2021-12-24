Обмануть не получится. В Краснодаре появились специальные турникеты для считывания QR-кодов

Турникеты, считывающие QR-коды. Фото: стоп-кадр из видео

Число заболевших коронавирусом жителей в Краснодарском крае увеличивается с каждым днем. В регионе продолжают бороться с распространением опасного вируса и вводят для этого ограничения. Одно из них - запрет на посещение ТЦ, кафе и ресторанов без QR-кода, подтверждающего наличие вакцины.

Сегодня на входе в общественные заведения дежурят контролеры или охранники - они просят каждого посетителя предоставить кьюар-код, сканируют его, получают данные человека: имя, фамилию, дату рождения и, собственно, сам QR, а после этого - пропускают посетителя в заведение. Однако сканирующие аппараты, которыми пользуются контролеры, не способны выявить, действительно ли код принадлежит этому человеку.

Некоторым посетителям, желающим попасть на шопинг, удается обмануть ЧОПовцев. Сделать это достаточно легко - можно просто взять QR у своих знакомых или родственников.

Однако в регионе решили усилить борьбу с нарушителями. В одном из торговых центров Краснодара появились специальные турникеты, считывающие не только QR, но еще и биометрические данные человека.

- Турникеты считывают сетчатку глаза, температуру и отпечатки пальцев, - делится на видео один из посетителей ТЦ. - Их установили для того, чтобы люди не заходили по чужим OR-кодам.

Как будет работать эта система - пока неясно. В администрации торгового центра ситуацию никак не прокомментировали. Да и инновационные турникеты еще не заработали - они стоят в пленке и никак не функционируют. На входе в ТЦ продолжают работать охранники.